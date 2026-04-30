مقتل 3 يمنيين في صراع بين أسرتين على بئر ماء

وأفادت مصادر بأن خلافًا نشب بين أسرتين حول أحقية كل منهما بالتزوّد بكميات كبيرة من المياه الصالحة للشرب من بئر يقع في منطقة تتوسط مساكن الطرفين، ببلدة الغراس في مديرية دمت، شمالي محافظة الضالع.
وقالت المصادر إن الخلافات تطوّرت لاحقًا إلى ادعاء كل أسرة بوقوع البئر ضمن نطاق الأراضي المملوكة لها، ما أدى إلى تصاعد حدّة النزاع إلى اشتباكات بالأسلحة النارية.
وأشارت إلى أن المواجهات المسلحة أسفرت عن مقتل شقيقين من الأسرة الأولى، فيما قُتل شخص من الطرف الآخر وأُصيب قريبه بجراح خطيرة، نُقل على إثرها إلى قسم العناية الطبية الفائقة في أحد مستشفيات المديرية.
ويُعدّ اليمن من أكثر بلدان العالم ندرةً في الموارد المائية؛ إذ تبلغ حصة الفرد السنوية 80 مترًا مكعبًا، وهي نسبة أقل بكثير من خط الفقر المائي العالمي الذي يصل إلى ألف متر مكعب للفرد، في ظل انهيار البنية التحتية المائية جراء استمرار النزاع لأكثر من عقد.
-
