مقطع فيديو لرضيعة يحصد ملايين المشاهدات .. ماذا فعلت؟

ولقي الفيديو، الذي نشرته والدة الطفلة دانا ديتمر عبر منصة "تيك توك"، رواجًا واسعًا، إذ تجاوز عدد مشاهداته 6 ملايين مشاهدة.
ويظهر الفيديو الطفلة "بيتا" وهي تبدو في غاية السعادة بعدما استطاعت رؤية العالم بوضوح لأول مرة.
وفي مقابلة مع برنامج "صباح الخير أمريكا"، أوضحت ديتمر أنها لاحظت أن ابنتها تميل برأسها إلى جانب واحد بشكل متكرر.
ودفعها هذا الأمر إلى استشارة طبيب العيون الذي أكد أن المشكلة تعود إلى ضعف في الرؤية.
وبناءً على توصية الطبيب، تم وصف نظارات طبية لبيتا، الأمر الذي حقق نتائج إيجابية.
وتنصح مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها بإجراء فحوصات دورية لصحة عيون الأطفال، بسبب التغيرات السريعة التي تطرأ على قدرتهم البصرية خلال مراحل النمو المختلفة.
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