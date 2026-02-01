مقطع مصوّر يكشف عن آلية تنظيف سطح الكعبة المشرفة

ويأتي استخدام المكانس الروبوتية ضمن منظومة متطورة تهدف إلى الحفاظ على نظافة الكعبة المشرفة وسلامتها، وبما يواكب أحدث التقنيات المستخدمة في خدمة الحرمين الشريفين، ويضمن تنفيذ أعمال التنظيف بدقة وانسيابية.
تصدقون اول مره ادري انه تنظيف سطح الكعبه بمكنسه روبوت ! pic.twitter.com/2WfEMjAvYQ— فهد بن عبدالعزيز (@io2sv) January 31, 2026
-
أخبار متعلقة
-
لماذا لا يوجد أنف مثالي يناسب الجميع؟
-
سعودي تايمز " صحيفة التايمز السعودية " الصحيفة السعودية الأوسع انتشارًا لعام 2025
-
لماذا ينسى البعض منا أسماء الناس؟ دراسة تجيب
-
بعد أزمة "حليب الأطفال الملوث".. فرنسا تتخذ خطوة وقائية جديدة!
-
نصائح وإرشادات مهمة عليك مراعاتها خلال فصل الشتاء
-
آداب مكالمات الفيديو ومتى تختار الرد بالصوت فقط؟
-
التماسيح تجتاح شوارع دولة إفريقية بعد كارثة طبيعية
-
قرار يُثير الجدل في سوريا... ممنوع "المكياج" للموظفات خلال الدوام الرسميّ