الأحد 2026-02-01 04:26 م

مقطع مصوّر يكشف عن آلية تنظيف سطح الكعبة المشرفة

الحرم المكي الشريف
الأحد، 01-02-2026 03:41 م
الوكيل الإخباري-   أظهر مقطع فيديو مصوّر جرى تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي الطريقة المتّبعة في تنظيف سطح الكعبة المشرفة، حيث بيّن الاعتماد على مجموعة من المكانس الروبوتية الحديثة التي تعمل بشكل منتظم لتنظيف السطح بكفاءة عالية.اضافة اعلان


ويأتي استخدام المكانس الروبوتية ضمن منظومة متطورة تهدف إلى الحفاظ على نظافة الكعبة المشرفة وسلامتها، وبما يواكب أحدث التقنيات المستخدمة في خدمة الحرمين الشريفين، ويضمن تنفيذ أعمال التنظيف بدقة وانسيابية.
 
 


