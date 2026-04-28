ملون غذائي شائع قد يخلّ بتوازن بكتيريا الأمعاء

ومن المقرر أن يعرض الباحثون نتائج هذه الدراسة خلال قمة علم وظائف الأعضاء الأمريكية لعام 2026 في مدينة مينيابوليس، ضمن ملخص علمي بعنوان: "ملون الطعام "تارترازين" يسبب فقدان الوزن لدى ذكور الفئران في مرحلة البلوغ المبكر، ويرتبط ذلك باختلال التوازن الميكروبي".
ولدى ذكور الفئران، لاحظ الباحثون زيادة في أنواع من البكتيريا المرتبطة بالتهاب منخفض الدرجة، إلى جانب عدم اكتسابها الوزن المتوقع خلال مرحلة النمو. ورغم أن السبب لا يزال غير محسوم، فإن العلماء يرجحون أن اختلال توازن الميكروبيوم قد يكون وراء هذه التغيرات.
أما إناث الفئران، فقد شهدت أيضا تغيرات في تركيبة البكتيريا المعوية، حيث ارتفعت بعض الأنواع وانخفضت أخرى. ورغم أن هذه التغيرات لا تبدو ضارة بشكل مباشر، فإن انخفاض التنوع الميكروبي قد يكون مؤشرا على تراجع صحة الأمعاء، لأن وجود أنواع متعددة من البكتيريا يعد عادة علامة إيجابية.
وقال الدكتور علي دوغان دورسون، المعد الرئيسي للدراسة: "إن أي تغيير ملحوظ في التوازن الميكروبي المعوي خلال المراحل المبكرة من الحياة، وخاصة عند مستويات الاستهلاك التي تعد آمنة، يستدعي الانتباه".
-
أخبار متعلقة
-
جنوب السودان: مصرع 14 شخصًا بينهم الطيار في تحطم طائرة قرب جوبا
-
أمريكا: ولادة مفاجئة داخل طائرة قبل الهبوط بنصف ساعة
-
فيل يدهس مليونيرًا أمريكيًا خلال رحلة صيد في إفريقيا
-
"لغز محير".. اكتشاف نوع جديد من الأفاعي يجمع صفات عدة فصائل معًا
-
خمول ما بعد الظهر.. هل فنجان قهوتك الصباحي هو المتهم الأول؟
-
جماجم الطيور.. مفتاح سري لفك شفرة ذكاء الديناصورات المنقرضة
-
وحيد قرن ينهي حياة رجل كرس عمره لحمايته في جنوب إفريقيا
-
روسيا تطور اختبارا سريعا لتشخيص النوبات القلبية