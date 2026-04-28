ملون غذائي شائع قد يخلّ بتوازن بكتيريا الأمعاء

الوكيل الإخباري- وجد باحثون أن أحد أكثر ملونات الطعام شيوعا في الولايات المتحدة والعالم قد يؤثر في توازن البكتيريا المعوية، وقد يسبب التهابات طفيفة حتى عند استهلاكه ضمن المستويات الآمنة.

اضافة اعلان

ويعرف ملوّن الطعام "تارترازين" بأنه الصبغة المسؤولة عن اللون الأصفر الليموني في كثير من المنتجات الغذائية، ويطلق عليه في الولايات المتحدة اسم "الأصفر 5" أو "FD&C الأصفر رقم 5". ويوجد هذا الملون في عدد كبير من الأطعمة والمشروبات اليومية، مثل المشروبات الغازية والمنكهة ورقائق البطاطا والعلكة والحلويات مثل الجيلاتين والبودينغ والمخبوزات، إضافة إلى الخردل والمخللات والصلصات ومنتجات الألبان المنكهة.



ومن المقرر أن يعرض الباحثون نتائج هذه الدراسة خلال قمة علم وظائف الأعضاء الأمريكية لعام 2026 في مدينة مينيابوليس، ضمن ملخص علمي بعنوان: "ملون الطعام "تارترازين" يسبب فقدان الوزن لدى ذكور الفئران في مرحلة البلوغ المبكر، ويرتبط ذلك باختلال التوازن الميكروبي".