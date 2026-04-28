ملون غذائي شائع قد يخلّ بتوازن بكتيريا الأمعاء

الثلاثاء، 28-04-2026 12:59 م

الوكيل الإخباري-   وجد باحثون أن أحد أكثر ملونات الطعام شيوعا في الولايات المتحدة والعالم قد يؤثر في توازن البكتيريا المعوية، وقد يسبب التهابات طفيفة حتى عند استهلاكه ضمن المستويات الآمنة.

ويعرف ملوّن الطعام "تارترازين" بأنه الصبغة المسؤولة عن اللون الأصفر الليموني في كثير من المنتجات الغذائية، ويطلق عليه في الولايات المتحدة اسم "الأصفر 5" أو "FD&C الأصفر رقم 5". ويوجد هذا الملون في عدد كبير من الأطعمة والمشروبات اليومية، مثل المشروبات الغازية والمنكهة ورقائق البطاطا والعلكة والحلويات مثل الجيلاتين والبودينغ والمخبوزات، إضافة إلى الخردل والمخللات والصلصات ومنتجات الألبان المنكهة.

ومن المقرر أن يعرض الباحثون نتائج هذه الدراسة خلال قمة علم وظائف الأعضاء الأمريكية لعام 2026 في مدينة مينيابوليس، ضمن ملخص علمي بعنوان: "ملون الطعام "تارترازين" يسبب فقدان الوزن لدى ذكور الفئران في مرحلة البلوغ المبكر، ويرتبط ذلك باختلال التوازن الميكروبي".

 

 وأظهرت الدراسة أن صغار الفئران التي تعرضت لمستويات تعادل "الاستهلاك اليومي المقبول" من "تارترازين" شهدت تغيرات واضحة في الميكروبيوم المعوي، وهو مجتمع البكتيريا الذي يعيش داخل الجهاز الهضمي ويلعب دورا مهما في الصحة العامة.

ولدى ذكور الفئران، لاحظ الباحثون زيادة في أنواع من البكتيريا المرتبطة بالتهاب منخفض الدرجة، إلى جانب عدم اكتسابها الوزن المتوقع خلال مرحلة النمو. ورغم أن السبب لا يزال غير محسوم، فإن العلماء يرجحون أن اختلال توازن الميكروبيوم قد يكون وراء هذه التغيرات.

أما إناث الفئران، فقد شهدت أيضا تغيرات في تركيبة البكتيريا المعوية، حيث ارتفعت بعض الأنواع وانخفضت أخرى. ورغم أن هذه التغيرات لا تبدو ضارة بشكل مباشر، فإن انخفاض التنوع الميكروبي قد يكون مؤشرا على تراجع صحة الأمعاء، لأن وجود أنواع متعددة من البكتيريا يعد عادة علامة إيجابية.

وقال الدكتور علي دوغان دورسون، المعد الرئيسي للدراسة: "إن أي تغيير ملحوظ في التوازن الميكروبي المعوي خلال المراحل المبكرة من الحياة، وخاصة عند مستويات الاستهلاك التي تعد آمنة، يستدعي الانتباه".

 
 


حازم المجالي يؤدي اليمين القانونية أمام الملك بتعيينه رئيسا لمجلس هيئة النزاهة ومكافحة الفساد

