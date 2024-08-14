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منزل "الجثث" في لبنان.. روائح كريهة كشفت 5 جرائم

تعبيرية
تعبيرية




 

الأربعاء، 14-08-2024 12:44 م

الوكيل الإخباري-   عثرت مخابرات الجيش اللبناني على 5 جثث في منزل بمنطقة كفرشيما، بعد شكاوى بانبعاث روائح كريهة من الداخل.


وبحسب وسائل إعلام لبنانية، يعود المنزل إلى شقيقين متواريين عن الأنظار، وأُفيد بأن الشقيقين غريبين الأطوار، وتصرفاتهما ليست عادية.


على الفور، باشرت القوى الأمنية تحقيقاتها لمعرفة هوية الجثث في المنزل الموجود في منطقة كفرشيما، وإيجاد الشقيقين.


وكشفت التحقيقات الأولية أن الجثث تعود لوالد وشقيقة وجد وجدّة الشابين اللذين يقطنان المنزل، وهما يعانيان من اضطرابات نفسية.


وبحسب تقارير، فقد اعترف أحدهما بوفاة شقيقه منذ 10 أيام، فيما تم العثور على والدتهما داخل المنزل أثناء المداهمة.


ويُذكر أن والدة الشقيقين تسكن في المنزل نفسه، وتبلغ من العمر 90 عامًا.


سكاي نيوز عربية

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