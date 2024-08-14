منزل "الجثث" في لبنان.. روائح كريهة كشفت 5 جرائم

وبحسب وسائل إعلام لبنانية، يعود المنزل إلى شقيقين متواريين عن الأنظار، وأُفيد بأن الشقيقين غريبين الأطوار، وتصرفاتهما ليست عادية.
على الفور، باشرت القوى الأمنية تحقيقاتها لمعرفة هوية الجثث في المنزل الموجود في منطقة كفرشيما، وإيجاد الشقيقين.
وكشفت التحقيقات الأولية أن الجثث تعود لوالد وشقيقة وجد وجدّة الشابين اللذين يقطنان المنزل، وهما يعانيان من اضطرابات نفسية.
وبحسب تقارير، فقد اعترف أحدهما بوفاة شقيقه منذ 10 أيام، فيما تم العثور على والدتهما داخل المنزل أثناء المداهمة.
ويُذكر أن والدة الشقيقين تسكن في المنزل نفسه، وتبلغ من العمر 90 عامًا.
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