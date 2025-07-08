من هي ليزا نلسون التي اتهمت مها الصغير بسرقة لوحتها؟

ووفقا لموقع " hifructose "، تشير أبرز المعلومات حول ليزا، غير المعروفة عربيا، إلى أنها من مواليد 1974 بالعاصمة الدنماركية كوبنهاغن، تحمل ماجستير في تصميم الأزياء من الأكاديمية الملكية الدنماركية للتصميم.
بدأت مسيرتها المهنية في تصميم المجوهرات ثم انتقلت إلى الفنون البصرية، بداية من عام 2012، لكنها لم تبدأ الرسم إلا في أوائل الثلاثينيات من عمرها، حين شعرت بأن لديها ما تقوله من منظور ذاتي ومعنوي، وبعد مراحل من البحث عن "معنى لحياتها"، وفق تعبيرها.
تتمحور أعمالها حول الهوية وتجارب الفتيات الصغيرات أو النساء في مواجهة تحديات الأسئلة الوجودية، وتتنوع لوحاتها بين مشاهد حالمة وظلال نفسية عميقة، كما تفضل الرسم بالزيت لأنه يمنحها وقتًا للعمل على الطبقات والتفاصيل بإيقاع أبطأ، مقارنة بالخامات الأخرى مثل "الأكريليك"
تعبر لوحاتها عن صراع داخلي وتأملات وأسئلة حول الذات والواقع، كما تعكس أعمالها مشاعر مضطربة مثل الحيرة، البحث عن التوازن، مواجهة المجهول، ومحاولات التأقلم مع ما حولنا.
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