موانا كما لم تشاهدوها من قبل.. ديزني تفاجئ الجمهور - فيديو

ويُظهر التريلر مشاهد بصرية مبهرة، مع عودة دواين جونسون لتجسيد شخصية "ماوي"، إلى جانب كاثرين لاغايا في دور "موانا". كما يتضمن مشاهد جديدة واستعراضات غنائية ومواجهات مع مخلوقات بحرية، إضافة إلى ظهور الشخصيتين المحبوبتين "بوا" و"هيهي".
ويشارك في العمل عدد من نجوم السلسلة، بينما يتولى توماس كايل مهمة الإخراج. وتراهن ديزني على تحقيق نجاح كبير للفيلم بعد الشعبية الواسعة التي حققتها أجزاء "موانا" السابقة.
ومن المقرر عرض الفيلم في دور السينما العالمية يوم 10 يوليو 2026.
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