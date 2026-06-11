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موانا كما لم تشاهدوها من قبل.. ديزني تفاجئ الجمهور - فيديو

سثقفلب
موانا
 
الخميس، 11-06-2026 12:05 م

الوكيل الإخباري-   أشعلت ديزني حماس عشاق الرسوم المتحركة بعد طرح العرض الدعائي الجديد للنسخة الحية من فيلم "موانا"، الذي يعيد تقديم المغامرة الشهيرة في عالم الجزر البولينيزية.

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ويُظهر التريلر مشاهد بصرية مبهرة، مع عودة دواين جونسون لتجسيد شخصية "ماوي"، إلى جانب كاثرين لاغايا في دور "موانا". كما يتضمن مشاهد جديدة واستعراضات غنائية ومواجهات مع مخلوقات بحرية، إضافة إلى ظهور الشخصيتين المحبوبتين "بوا" و"هيهي".


ويشارك في العمل عدد من نجوم السلسلة، بينما يتولى توماس كايل مهمة الإخراج. وتراهن ديزني على تحقيق نجاح كبير للفيلم بعد الشعبية الواسعة التي حققتها أجزاء "موانا" السابقة.


ومن المقرر عرض الفيلم في دور السينما العالمية يوم 10 يوليو 2026.

 

 

 

 
 


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