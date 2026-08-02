موجة حر قياسية تضرب الخليج وامتدادها يصل إلى لبنان

11:43 ص

الوكيل الإخباري- تستعد نحو 10 دول عربية لموجة حر شديدة خلال الأيام المقبلة، مع توقعات بارتفاع درجات الحرارة إلى 50 درجة مئوية أو أكثر في مناطق من الخليج والعراق. اضافة اعلان





وتتركز الأجواء الأكثر حرارة في الكويت وشرق السعودية والمناطق الداخلية والصحراوية في الإمارات والعراق، بسبب تأثير ما يُعرف بـ"القبة الحرارية" التي تحبس الهواء الساخن قرب سطح الأرض وتحدّ من تشكل السحب.



كما تمتد الموجة إلى بلاد الشام، حيث يُتوقع أن تسجل المناطق الشرقية والصحراوية السورية نحو 40 درجة، فيما تشهد الأردن وفلسطين ولبنان أجواء حارة إلى شديدة الحرارة، قبل بدء تراجع الكتل الحارة تدريجيًا اعتبارًا من الثلاثاء.



وسجلت منطقة الشوامخ في أبوظبي 50 درجة مئوية، بينما حذرت هيئات الأرصاد من التعرض الطويل للشمس، ودعت إلى الإكثار من شرب المياه واتخاذ الاحتياطات خلال ساعات الذروة.









