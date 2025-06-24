موجة غضب وتضامن.. حادثة الطفلة غيثة تشعل المغرب

وتعود تفاصيل الواقعة إلى يوم 15 يونيو 2025، حين كانت غيثة تلهو بالقرب من حفرة حفرها والدها قرب أمواج الشاطئ.
ووصف والد الطفلة المشهد المفجع قائلا: "الدماء في كل مكان. رأيت رأس ابنتي مفتوحا وفكها السفلي خارج مكانه، لم أصدق ما رأيته".
وأشار المدعي العام، إلى أن الاعتقال سيستمر إلى حين استكمال التحقيقات الأولية، وصدور التقرير الطبي النهائي بشأن الحالة الصحية للضحية.
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