الجمعة 2025-07-18 06:12 م
 

موسكو توقف مسافرة أميركية روسية بسبب مسدس في حقيبتها

كانت المسافرة تعبر الممرّ "الأخضر"
كانت المسافرة تعبر الممرّ "الأخضر"
 
الجمعة، 18-07-2025 05:59 م
الوكيل الإخباري-  أعلنت السلطات الجمركية في موسكو توقيف مواطنة روسية أميركية في أحد مطارات العاصمة إثر العثور في حقيبتها على مسدّس وشيك غير مصرّح عنه بمبلغ 138 ألف دولار.اضافة اعلان


ووصلت المسافرة إلى روسيا آتية من الولايات المتحدة عبر تركيا، وأوقفت في مطار فنوكوفو في موسكو، بحسب الجمارك.

وأفادت مصلحة الجمارك الفيدرالية عبر "تلغرام" بأن "عناصر الجمارك في فنوكوفو حالوا دون دخول مسدّس وشيك مصرفي بقيمة 138 ألف دولار على نحو غير قانوني".

وبحسب السلطات، أجرى العناصر تفتيشًا عشوائيًا للوافدين إلى المطار عندما كانت المسافرة تعبر الممرّ "الأخضر" الذي يسلكه الواصلون الذين لا يحملون مقتنيات تستدعي التصريح عنها.

وكشفت الجمارك الروسية عن العثور على "مسدّس... من طراز كولت كومبات كوماندر وعيار 45، مع ثلاثة أمشاط فارغة في حقيبة" المسافرة.

ثمّ أخرجت السيّدة الشيك من حقيبتها، وقالت للجمارك إنها لم تكن تدري أنه ينبغي التصريح عنه لأنها تحمل جنسية مزدوجة.

وقد أُودعت السجن قيد التحقيق، ووجّهت لها تهمة الاتجار بأسلحة نارية في بلد يفرض قوانين صارمة لحيازة أسلحة من هذا النوع.

سكاي نيوز
 
 
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