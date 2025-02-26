 
الأربعاء 2025-02-26 03:43 م
 

موظف يصل لعمله قبل موعده بساعة على مدار 36 عام

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جانب من التكريم
الأربعاء، 26-02-2025 02:36 م

الوكيل الإخباري-  في مشهد يعكس التفاني والإخلاص للعمل، حصد موظف يدعى محمد كاراداغجي “65 عام” من مدينة إسكيليب التركية، تكريماً وإشادة واسعة على قدومه للعمل يومياً قبل الدوام بساعة كاملة منذ 36 عاماً.

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ووفقاً لوسائل إعلام تركية، تم تكريم كاراداغجي، الموظف في وحدة الفواتير بمستشفى عاطف هوجا الحكومي في منطقة إسكيليب، تشوروم، حيث حصل على ميدالية تقدير لالتزامه بحضور عمله قبل موعد الدوام بساعة يومياً لمدة 36 عاماً، وهي مدة خدمته في المجمع الصحي.


وبحسب إدارة المستشفى، فقد أظهر كاراداغجي انضباطاً مثالياً في العمل، وأقيم الحفل بمناسبه استعداد كاراداغجي للتقاعد، حيث تم منحه ميدالية “الولاء لساعات العمل”.


وشهد الحفل لحظات عاطفية، إذ هنأ سنان زهير مدير الصحة الإقليمية في تشوروم كاراداغجي، وشكره على خدماته للمجتمع الصحي وعلى عمله المخلص على مر السنين.

 

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