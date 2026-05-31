الأحد 2026-05-31 06:53 ص

موقع إلكتروني غامض للبيت الأبيض يثير ضجة واسعة

الأحد، 31-05-2026 06:35 ص
الوكيل الإخباري-   أثار البيت الأبيض موجة من الجدل والتساؤلات عبر منصات التواصل الاجتماعي، بعد إطلاقه موقعاً إلكترونياً جديداً يحمل شعار "إنهم يمشون بيننا"، في خطوة غير مألوفة لفتت انتباه المتابعين والمحللين.اضافة اعلان


وجاء إطلاق الموقع ضمن حملة تفاعلية غامضة، اعتبرها بعض الخبراء الإعلاميين جزءاً من استراتيجية اتصالية تستهدف جذب الفئات الشابة وتسليط الضوء على قضايا محددة بأسلوب تشويقي، فيما ربطها آخرون بملفات تتعلق بالذكاء الاصطناعي أو الأمن السيبراني.

ومع انتشار رابط الموقع، شهدت المنصات الرقمية نقاشات واسعة وتكهنات متباينة بشأن الأهداف الحقيقية وراء هذه المبادرة، في ظل غياب توضيحات رسمية تكشف طبيعتها أو الغاية منها.

ولا تزال تفاصيل الموقع والرسائل التي يحملها غير واضحة، ما زاد من حالة الغموض والاهتمام المحيطة به.
 
 


