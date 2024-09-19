نبتة قاتلة تنتشر في بريطانيا

الوكيل الإخباري- ماتت كلبة كانت تتنزه مع جليستها بعد 40 دقيقة فقط من تناول نبات سام يطلق عليه (أصابع الرجل الميت)، أثناء نزهة على النهر، في بريطانيا.



ويعد النبات hemlock water dropwort؛ أحد أكثر النباتات السامة في بريطانيا، وأصدرت السلطات تحذيراً بعد واقعة الكلبة واكتشاف وجود (أصابع الرجل الميت)، إلى مجلس مدينة لايم ريجيس لإزالة النباتات من ضفة نهر ليم، وأرسلت خطابات تحذير إلى مالكي الأراضي المحليين، وفق (دايلي ميل).

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وجذر النبات الذي يشبه الجزر الأبيض والذي تناولته الكلبة، وُصف بالنبات الأكثر سمية في بريطانيا، حيث لا يوجد نبات بريطاني مسؤول عن حوادث مميتة أكثر منه، ومات بشر في الماضي بسبب تناوله.