نبتة قاتلة تنتشر في بريطانيا

ويعد النبات hemlock water dropwort؛ أحد أكثر النباتات السامة في بريطانيا، وأصدرت السلطات تحذيراً بعد واقعة الكلبة واكتشاف وجود (أصابع الرجل الميت)، إلى مجلس مدينة لايم ريجيس لإزالة النباتات من ضفة نهر ليم، وأرسلت خطابات تحذير إلى مالكي الأراضي المحليين، وفق (دايلي ميل).
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