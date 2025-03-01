نصائح لتخفيف الشعور بالجوع أثناء الصيام

إليكم بعض النصائح التي يمكن أن تساعد:
تناول سحور صحي: يجب أن يحتوي السحور على الأطعمة الغنية بالألياف مثل الخضار والحبوب الكاملة، بالإضافة إلى البروتينات مثل البيض واللبن، والدهون الصحية مثل المكسرات والأفوكادو.
شرب الماء بكثرة:
تجنب الأطعمة السكرية:
تناول الأطعمة الغنية بالبروتين:
تناول الأطعمة الغنية بالألياف:
تقسيم الوجبات:
ممارسة النشاط البدني المعتدل:
-
أخبار متعلقة
-
علمياً… هذا هو أفضل توقيت للسحور
-
كيف يمكن للذكاء الاصطناعي مساعدتك في رمضان؟
-
بعد رؤية هلال رمضان.. مفارقة غير عادية اليوم السبت
-
إيلون ماسك يصبح أبا للمرة الـ14
-
قائمة بأفضل المشروبات في رمضان
-
يستخدمها 70% من السكان .. تعرّف على وسيلة النقل "بودا بودا" في أوغندا
-
تايوان تسجل "رقما قياسيا" لانتهاك الصين مجالها الجوي
-
من الفوانيس إلى الهدايا: كل ما تحتاجه لتجعل زينة رمضان أكثر بهجة في منزلك