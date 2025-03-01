نصائح لتخفيف الشعور بالجوع أثناء الصيام

الوكيل الإخباري- تخفيف الشعور بالجوع أثناء الصيام يتطلب بعض الإرشادات التي يمكن اتباعها لتقليل هذا الإحساس خلال ساعات الصيام.



إليكم بعض النصائح التي يمكن أن تساعد:



تناول سحور صحي: يجب أن يحتوي السحور على الأطعمة الغنية بالألياف مثل الخضار والحبوب الكاملة، بالإضافة إلى البروتينات مثل البيض واللبن، والدهون الصحية مثل المكسرات والأفوكادو.



شرب الماء بكثرة:

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من المهم شرب كمية وفيرة من الماء بين الإفطار والسحور لتجنب الجفاف، الذي قد يؤدي إلى زيادة الشعور بالجوع.



تجنب الأطعمة السكرية:

الأطعمة التي تحتوي على نسب عالية من السكر قد تؤدي إلى زيادة مستوى السكر في الدم بسرعة ثم انخفاضه، مما يزيد الشعور بالجوع بعد فترة قصيرة.



تناول الأطعمة الغنية بالبروتين:

البروتين يساعد على الحفاظ على الشبع لفترة أطول، لذلك يفضل تضمين الأطعمة الغنية بالبروتين في وجبتي الإفطار والسحور.



تناول الأطعمة الغنية بالألياف:

مثل الفواكه والخضار والحبوب الكاملة، حيث تساعد الألياف في إبطاء عملية الهضم مما يعزز الشعور بالشبع لفترة أطول.



تقسيم الوجبات:

يفضل تناول وجبات صغيرة متعددة بدلاً من وجبة واحدة كبيرة لتجنب الشعور بالجوع بسرعة.



ممارسة النشاط البدني المعتدل: