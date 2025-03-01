 
السبت 2025-03-01 01:48 م
 

نصائح لتخفيف الشعور بالجوع أثناء الصيام

ت
تعبيرية
السبت، 01-03-2025 11:05 ص

الوكيل الإخباري- تخفيف الشعور بالجوع أثناء الصيام يتطلب بعض الإرشادات التي يمكن اتباعها لتقليل هذا الإحساس خلال ساعات الصيام. 

إليكم بعض النصائح التي يمكن أن تساعد:

تناول سحور صحي: يجب أن يحتوي السحور على الأطعمة الغنية بالألياف مثل الخضار والحبوب الكاملة، بالإضافة إلى البروتينات مثل البيض واللبن، والدهون الصحية مثل المكسرات والأفوكادو.
  
شرب الماء بكثرة:

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من المهم شرب كمية وفيرة من الماء بين الإفطار والسحور لتجنب الجفاف، الذي قد يؤدي إلى زيادة الشعور بالجوع.

تجنب الأطعمة السكرية:

الأطعمة التي تحتوي على نسب عالية من السكر قد تؤدي إلى زيادة مستوى السكر في الدم بسرعة ثم انخفاضه، مما يزيد الشعور بالجوع بعد فترة قصيرة.

تناول الأطعمة الغنية بالبروتين:

البروتين يساعد على الحفاظ على الشبع لفترة أطول، لذلك يفضل تضمين الأطعمة الغنية بالبروتين في وجبتي الإفطار والسحور.


تناول الأطعمة الغنية بالألياف:

مثل الفواكه والخضار والحبوب الكاملة، حيث تساعد الألياف في إبطاء عملية الهضم مما يعزز الشعور بالشبع لفترة أطول.

تقسيم الوجبات:

يفضل تناول وجبات صغيرة متعددة بدلاً من وجبة واحدة كبيرة لتجنب الشعور بالجوع بسرعة.

ممارسة النشاط البدني المعتدل:

يفضل ممارسة الأنشطة الخفيفة خلال النهار وتجنب الأنشطة المكثفة التي قد تؤدي إلى زيادة الشعور بالجوع.

 
gnews

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