الأربعاء 2025-04-09 11:22 ص
 

نعامة تضع رئيس وزراء بريطانيا السابق في موقف لا يُحسد عليه - فيديو

نع
بوريس جونسون
 
الأربعاء، 09-04-2025 10:43 ص

الوكيل الإخباري-  اقتربت نعامة أميركية من سيارة كان يقودها رئيس وزراء بريطانيا السابق، بوريس جونسون، وفي المقعد بجانبه كان طفله Wilfred البالغ من العمر 4 سنوات، بينما كانت زوجته Carrie، البالغة 37 عامًا، تجلس في المقعد الخلفي، ممسكة بهاتفها وتصور المشهد أثناء تجوال العائلة في حديقة برية بتكساس.

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فجأة، تحول المشهد العائلي من لطيف إلى مخيف، حين مدّت النعامة رأسها من نافذة السيارة وعضّت جونسون مرتين بمنقارها. صرخ جونسون قائلاً "آه" وسبّ النعامة بلعنة، بينما كان طفله يضحك بصوت عالٍ على ما حدث.


سرعان ما نشرت زوجة جونسون الفيديو الذي صورته على حسابها في "إنستغرام"، حيث يتابعها أكثر من 100 ألف شخص. وبثوانٍ قليلة، تحول الفيديو إلى خبر بارز في وسائل الإعلام المحلية والعالمية ومواقع التواصل الاجتماعي.

 

 

 

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