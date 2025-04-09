نعامة تضع رئيس وزراء بريطانيا السابق في موقف لا يُحسد عليه - فيديو

فجأة، تحول المشهد العائلي من لطيف إلى مخيف، حين مدّت النعامة رأسها من نافذة السيارة وعضّت جونسون مرتين بمنقارها. صرخ جونسون قائلاً "آه" وسبّ النعامة بلعنة، بينما كان طفله يضحك بصوت عالٍ على ما حدث.
سرعان ما نشرت زوجة جونسون الفيديو الذي صورته على حسابها في "إنستغرام"، حيث يتابعها أكثر من 100 ألف شخص. وبثوانٍ قليلة، تحول الفيديو إلى خبر بارز في وسائل الإعلام المحلية والعالمية ومواقع التواصل الاجتماعي.
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