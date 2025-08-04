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نهر الفرات.. ما قصة جبل الذهب الذي ظهر به؟-فيديو

تعبيرية
تعبيرية
 
الإثنين، 04-08-2025 07:35 ص

الوكيل الإخباري-   تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يُظهر انحسار مياه نهر الفرات في سوريا، مدّعين أن ذلك أدى إلى ظهور كميات من الذهب. المقطع حظي بانتشار واسع وأثار تفاعلًا كبيرًا، إلا أن التحقق من صحته كشف معلومات مغايرة تمامًا.

التحقق من الفيديو
عبر إجراء بحث عكسي على لقطات من الفيديو المتداول، تبيّن أنه مركّب من مقطعين قديمين يعودان إلى بلدين مختلفين، ولا علاقة لهما بنهر الفرات أو بوجود ذهب على ضفافه.

المقطع الأول: يعود إلى مقطع نُشر في 3 أيلول 2022 عبر صفحة على فيسبوك ناطقة باللغة اللاوية، وهي اللغة الرسمية في لاوس، ويظهر فيه مشهد لانحسار المياه، دون أي حديث عن وجود ذهب. كما تبيّن أن الصوت المرفق في النسخة المتداولة قد أُضيف لاحقًا وليس جزءًا من الفيديو الأصلي.

المقطع الثاني: يُظهر عمليات حفر في أرض طينية، وسبق نشره على حساب في تيك توك يُدعى (assaf858)، معروف بنشر مقاطع مماثلة يروّج فيها لادعاءات غير مثبتة حول وجود ذهب في نهر الفرات. وتَبيَّن أن أحد هذه المقاطع استخدم فلترًا بصريًا لخلق وميض ذهبي وهمي.

لا مصادر موثوقة تؤكد
الادعاء بوجود ذهب ظاهر في نهر الفرات بعد انحسار المياه، خاصة في منطقة قرية البوحمد بمحافظة الرقة، لم تؤكده أي وسيلة إعلام موثوقة. كما لم يُعثر على مصادر رسمية أو تقارير خبرية موثقة تدعم هذه المزاعم، رغم البحث باستخدام كلمات مفتاحية عبر محركات البحث.

خلفية علمية لانحسار المياه
يُذكر أن انخفاض منسوب المياه في نهري دجلة والفرات يُعزى إلى مجموعة من العوامل البيئية والسياسية، من أبرزها تغيّر المناخ وتراجع الإيرادات المائية الواردة من دول المنبع، وليس له أي علاقة بظهور معادن أو مواد ثمينة.

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