نهر كسول في فلوريدا

11:05 ص

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الوكيل الإخباري- في ولاية فلوريدا، وبين غاباتها الكثيفة وتعرجاتها الطبيعية، يقع نهر إيشتوكني، هذا الجذب الطبيعي استحق عن جدارة لقب «النهر الكسول الطبيعي» الذي يمتد بطول 6 أميال في قلب متنزه Ichetucknee Springs State Park. اضافة اعلان





تمتاز مياه النهر بالحفاظ على درجة حرارة ثابتة تبلغ 72 درجة فهرنهايت بفضل تغذيتها من تسعة ينابيع نقية تحت الماء، ولا تعد هذه المحمية الطبيعية التي تبلغ مساحتها 2669 فداناً مجرد موطن طبيعي بل تعد ملاذاً استثنائياً للحياة البرية، إذ تجد السلاحف ذات القشرة الناعمة وثعالب الماء والقنادس بيئتها الطبيعية، إضافة إلى الغزلان وأبقار البحر والطيور الجارحة، كما تنتشر فيها أكثر من 50 نوعاً من الفراشات الملونة التي تضفي جمالاً استثنائياً على المكان.



تكمن مميزات مياه النهر في صفائها الذي يعكس حركة الأسماك وهي تنساب برشاقة بين أعشاب البحر المغمور، ما يوفر فرصة للزوار للاستمتاع برحلات هادئة وممتعة، إذ يمكن استئجار قارب كاياك أو لوح تزلج أو زورق كانو من «Paddling Adventures» والاستمتاع برحلة تجديف تتراوح بين 3.5 ميل إلى 9 أميال، حيث يبدأ مسار الرحلة بين نهر إيشتوكني ونهر سانتا في، يمنحك ذلك تجربة تداخل الطبيعة والماء في أبهى صورها.

ولأن الحديقة تُعد جزءاً من مسار «Great Florida Birding Trail»، فإن عشاق الطيور لن يخيب أملهم. أثناء التجديف قد يحظون بلحظات استثنائية أثناء مراقبة نقار الخشب ذي الرأس الأحمر أو عصافير باتشمان وهي تحط على أشجار السرو المكسوة بالطحالب، بينما الطيور الخواضة مثل أبو منجل والبلشون تقف بصبر فائض على أطراف الماء.