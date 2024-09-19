 
الخميس 2024-09-19 12:56 م
 
 

نهر كسول في فلوريدا

من المصدر
من المصدر
الخميس، 19-09-2024 11:05 ص
الوكيل الإخباري-   في ولاية فلوريدا، وبين غاباتها الكثيفة وتعرجاتها الطبيعية، يقع نهر إيشتوكني، هذا الجذب الطبيعي استحق عن جدارة لقب «النهر الكسول الطبيعي» الذي يمتد بطول 6 أميال في قلب متنزه Ichetucknee Springs State Park.اضافة اعلان


تمتاز مياه النهر بالحفاظ على درجة حرارة ثابتة تبلغ 72 درجة فهرنهايت بفضل تغذيتها من تسعة ينابيع نقية تحت الماء، ولا تعد هذه المحمية الطبيعية التي تبلغ مساحتها 2669 فداناً مجرد موطن طبيعي بل تعد ملاذاً استثنائياً للحياة البرية، إذ تجد السلاحف ذات القشرة الناعمة وثعالب الماء والقنادس بيئتها الطبيعية، إضافة إلى الغزلان وأبقار البحر والطيور الجارحة، كما تنتشر فيها أكثر من 50 نوعاً من الفراشات الملونة التي تضفي جمالاً استثنائياً على المكان.

تكمن مميزات مياه النهر في صفائها الذي يعكس حركة الأسماك وهي تنساب برشاقة بين أعشاب البحر المغمور، ما يوفر فرصة للزوار للاستمتاع برحلات هادئة وممتعة، إذ يمكن استئجار قارب كاياك أو لوح تزلج أو زورق كانو من «Paddling Adventures» والاستمتاع برحلة تجديف تتراوح بين 3.5 ميل إلى 9 أميال، حيث يبدأ مسار الرحلة بين نهر إيشتوكني ونهر سانتا في، يمنحك ذلك تجربة تداخل الطبيعة والماء في أبهى صورها.
ولأن الحديقة تُعد جزءاً من مسار «Great Florida Birding Trail»، فإن عشاق الطيور لن يخيب أملهم. أثناء التجديف قد يحظون بلحظات استثنائية أثناء مراقبة نقار الخشب ذي الرأس الأحمر أو عصافير باتشمان وهي تحط على أشجار السرو المكسوة بالطحالب، بينما الطيور الخواضة مثل أبو منجل والبلشون تقف بصبر فائض على أطراف الماء.
 
gnews

أحدث الأخبار

برج مراقبة لبناني

عربي ودولي وسائل إعلام لبنانية: القبض على عميل لإسرائيل

ينيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي

فلسطين هجوم إسرائيلي على نتنياهو بسبب مقترح مصري

طلبة مدارس

أخبار محلية التربية: تعويض عطلة الانتخابات بدءاً من السبت المقبل

أسطوانات غاز

أسواق ومال ما هي مكاسب مصر من رفع أسعار أسطوانة الغاز؟

جانب من تشييع جثامين الشهداء

عربي ودولي الصحة اللبنانية: 32 شهيدا وآلاف الجرحى حصيلة الانفجارات

مديرية ثقافة مادبا

أخبار محلية مهرجان للتراث الشعبي الأردني في ماعين

تعبيرية

فلسطين أنباء عن شهداء بعد اقتحام الاحتلال بلدة قباطية جنوب جنين

المسجد الأقصى

فلسطين مستوطنون متطرفون يقتحمون باحات الأقصى



 


الأكثر مشاهدة