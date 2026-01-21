هجوم تمساح يُصيب شاباً بجروح خطيرة في أستراليا

وأفاد موقع 7NEWS بأن خدمات الطوارئ تلقت بلاغاً عن الحادث قبل التاسعة صباحاً، حيث جرى نقل المصاب إلى مستشفى إينغهام وحالته مستقرة، على أن يُنقل لاحقاً إلى مستشفى جامعة تاونزفيل. ولم تُسجل إصابات أخرى.
وأكدت السلطات أن التحقيقات جارية، مع إرسال حراس الحياة البرية لتقييم الموقع، فيما أشار مسؤولون إلى أن المنطقة تُعد موطناً معروفاً للتماسيح، مع تزايد مشاهدتها مؤخراً.
ويأتي الحادث بالتزامن مع تكثيف حكومة كوينزلاند جهودها لإزالة التماسيح الخطرة من المناطق الشمالية حفاظاً على سلامة السكان والزوار.
