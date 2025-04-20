هل تعلم أن مذاق قهوتك يختلف وفقا للكوب الذي تستخدمه؟

بحسب دراسات حديثة، فإن شكل الكوب، لونه، ومادته يمكن أن يؤثر بشكل مباشر على إدراكك لطعم القهوة.
فمثلًا، الأكواب البيضاء تجعل القهوة تبدو أكثر مرارة، في حين أن الأكواب الملونة أو الزجاجية قد تمنح إحساسًا بطعم أكثر نعومة.
أما المادة المصنوع منها الكوب، مثل السيراميك أو الزجاج أو البلاستيك، فلها دور كبير في الحفاظ على حرارة المشروب وجودته، بل وحتى رائحته.
ووفقًا لعلماء النفس الحسي، فإن التجربة البصرية والحسية معًا تساهم بنسبة كبيرة في تحديد "مذاق" القهوة، ما يجعل اختيار الكوب أمرًا ليس فقط شكليًا بل حسيًا أيضًا.
ففي المرة القادمة التي تُحضر فيها قهوتك، ربما عليك أن تفكر مرتين في الكوب الذي تختاره!
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