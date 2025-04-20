الأحد 2025-04-20 02:34 م
 

هل تعلم أن مذاق قهوتك يختلف وفقا للكوب الذي تستخدمه؟

لاة
تعبيرية
 
الأحد، 20-04-2025 01:04 م

الوكيل الإخباري-   هل تعلم أن مذاق قهوتك الصباحية قد لا يعتمد فقط على نوع البن أو طريقة التحضير، بل أيضًا على الكوب الذي تستخدمه؟

اضافة اعلان


بحسب دراسات حديثة، فإن شكل الكوب، لونه، ومادته يمكن أن يؤثر بشكل مباشر على إدراكك لطعم القهوة.


فمثلًا، الأكواب البيضاء تجعل القهوة تبدو أكثر مرارة، في حين أن الأكواب الملونة أو الزجاجية قد تمنح إحساسًا بطعم أكثر نعومة.


أما المادة المصنوع منها الكوب، مثل السيراميك أو الزجاج أو البلاستيك، فلها دور كبير في الحفاظ على حرارة المشروب وجودته، بل وحتى رائحته.


ووفقًا لعلماء النفس الحسي، فإن التجربة البصرية والحسية معًا تساهم بنسبة كبيرة في تحديد "مذاق" القهوة، ما يجعل اختيار الكوب أمرًا ليس فقط شكليًا بل حسيًا أيضًا.


ففي المرة القادمة التي تُحضر فيها قهوتك، ربما عليك أن تفكر مرتين في الكوب الذي تختاره! 

 
gnews

أحدث الأخبار

طلبة مدارس حكومية

أخبار محلية وزير التربية والتعليم يوعز بإجراءات تتعلق بالمدارس

طائرة بوينغ 737 ماكس

عربي ودولي عودة طائرة بوينغ من الصين إلى أميركا بسبب حرب الرسوم الجمركية

صورة عامة للعاصمة عمان

أخبار محلية الاردن يرحب بإعلان عُمان عن التوافق بين الولايات المتحدة وايران

ل

عربي ودولي "يونهاب": تعليق الرحلات الجوية لسلاح الجو الكوري الجنوبي

تعبيرية

أخبار محلية تخفيض أسعار الأراضي بمدينتي الحسين والطفيلة الصناعيتين

تعبيرية

أخبار محلية افتتاح مشروع فرز النفايات في دائرة تنمية أموال الأوقاف

مدخل مستشفى الجامعة الأردنية

خاص بالوكيل شكاوى من إغلاق السير لمخرج مستشفى الجامعة الأردنية باتجاه شارع المدينة المنورة

نقود

أخبار محلية "التنمية الاجتماعية" تُحذر المواطنين من روابط وهمية تدعي تقديم الوزارة مساعدات مالية



 
 





الأكثر مشاهدة