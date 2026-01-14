هل يحمل النحل سر التواصل مع الكائنات الفضائية؟

ويرى الباحثون أن اشتراك كائنات مختلفة في فهم المفاهيم الرياضية يدل على أن الرياضيات بنية موضوعية لا تعتمد على اللغة أو الثقافة، ما يجعلها وسيلة محتملة للتواصل خارج كوكب الأرض. وتشير الدراسة إلى أن هذه الفكرة استُخدمت سابقاً في رسائل مركبتي فوياجر عام 1977، وقد تمثل أساساً للغة مشتركة مع أي كائنات ذكية محتملة.
