الأربعاء 2026-01-14 11:04 ص

هل يحمل النحل سر التواصل مع الكائنات الفضائية؟

الأربعاء، 14-01-2026 10:14 ص

الوكيل الإخباري-   كشفت دراسة حديثة أن الرياضيات قد تكون لغة عالمية للتواصل مع الكائنات الفضائية، مستندة إلى قدرات نحل العسل الحسابية، مثل الجمع والطرح والتمييز بين الأعداد، رغم بعده التطوري الكبير عن البشر.

ويرى الباحثون أن اشتراك كائنات مختلفة في فهم المفاهيم الرياضية يدل على أن الرياضيات بنية موضوعية لا تعتمد على اللغة أو الثقافة، ما يجعلها وسيلة محتملة للتواصل خارج كوكب الأرض. وتشير الدراسة إلى أن هذه الفكرة استُخدمت سابقاً في رسائل مركبتي فوياجر عام 1977، وقد تمثل أساساً للغة مشتركة مع أي كائنات ذكية محتملة.

 

