وداعاً 2025.. الصين تستقبل العام الجديد بأضخم عمل فني ثلجي - صور

الوكيل الإخباري- تحوّل منتزه كونلي الموسيقي في مدينة هاربين شمال شرقي الصين إلى ورشة عمل استمرت 11 يوماً، أسفرت عن تشييد رجل ثلج عملاق بارتفاع 19 متراً، يعادل مبنى من 6 طوابق.

وشارك في تنفيذ العمل 64 نحاتاً وأكثر من 100 عامل، مستخدمين نحو 3500 متر مكعب من الثلج الصناعي. وزُيّن التمثال بقبعة حمراء ووشاح قرمزي وابتسامة لافتة.



ومنذ اكتماله، أصبح رجل الثلج وجهة سياحية بارزة، وسط تفاعل واسع على مواقع التواصل، خاصة بعد بث مراحل بنائه مباشرة عبر الإنترنت، في ظاهرة أطلق عليها المنظمون اسم «الوصاية السحابية».







