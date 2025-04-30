الأربعاء 2025-04-30 09:31 ص
 

وزارة الدفاع الكندية "تحذّر" موظفيها من هجمات الإوز !

أرشيفية
أرشيفية
 
الأربعاء، 30-04-2025 07:13 ص
الوكيل الإخباري-   ذكرت صحيفة Ottawa Citizen أن وزارة الدفاع الكندية أعطت توجيهات لموظفيها في مجمع الوزارة في أوتاوا حول كيفية التصرف في حال تعرضوا لهجمات طيور الإوز التي تعشّش في منطقة المجمع.اضافة اعلان


وجاء في منشور للصحيفة: "طيور الإوز ومنذ عدة سنوات تعشّش في شارع كارلينغ أفينيو الذي يوجد فيه مقر وزارة الدفاع الوطني الكندية في أوتاوا، وفي الفترة ما بين مارس ومايو من كل عام تصبح هذه الطيور عدوانية للغاية في موسم التعشيش ووضع البيض، لذا أصدرت الوزارة تعليمات لموظفيها حول كيفية التصرف في حال تعرضوا لهجمات هذه الطيور".

وأضاف المنشور: "صدرت تعليمات للموظفين في الوزارة تُحدّد كيفية التصرف في حال مواجهة هذه الطيور، وتحذّر التعليمات الموظفين العسكريين والمدنيين من محاولة إطعام طيور الإوز أو لمسها، لأن هذا الأمر قد يثير غضبها. وفي حال مواجهة الموظفين لأحد الطيور التي تتصرف بعدوانية، يُنصح بالهدوء وعدم الذعر".

وأشارت تعليمات الوزارة أيضًا إلى كيفية "الانسحاب" بشكل صحيح في حال التعرض لهجوم من قبل طائر الإوز، حيث جاء في نص التعليمات: "يُنصح أفراد وزارة الدفاع بالانسحاب ببطء مع الحفاظ على الاتصال البصري مع الطائر".

روسيا اليوم
 
gnews

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