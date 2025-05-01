وفاة أكبر معمّرة في العالم عن عمر ناهز 116 عامًا

وذكرت قاعدة بيانات "لونغيفي كويست"، المختصة بتوثيق بيانات المعمّرين، أن كانابارو، المولودة في 8 يونيو 1908، توفيت في البرازيل عن عمر ناهز 116 عامًا و326 يومًا.
وذكرت قاعدة البيانات، في نعي كانابارو:
"على الرغم من أنها ادّعت أن تاريخ ميلادها هو 27 مايو 1908، فإن الأبحاث رجّحت أنه كان بعد ذلك بـ11 يومًا. وبسبب ضعف بنيتها في طفولتها، شكك كثيرون في قدرتها على البقاء على قيد الحياة."
وبوفاة كانابارو، انتقل لقب أكبر معمّرة في العالم الآن إلى "إيثيل كاترهام" من إنجلترا، التي تبلغ حاليًا من العمر 115 عامًا و252 يومًا، بحسب "لونغيفي كويست".
كما أصبحت إيزابيل روزا بيريرا، التي تبلغ من العمر 114 عامًا، أكبر معمّرة في البرازيل الآن، خلفًا لكانابارو.
سكاي نيوز
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