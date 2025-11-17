وفاة طالبة بسبب العقاب المدرسي تثير الغضب في الهند

وبحسب تقارير ، شعرت كاجال بآلام شديدة في الظهر عقب العقاب، وتدهورت حالتها لاحقًا، ما استدعى نقلها إلى مستشفى ، حيث فارقت الحياة أثناء تلقي العلاج.
والد الطفلة حمّل المعلمة مسؤولية ما جرى، مؤكدًا أن هذا النوع من العقاب "لا يجب أن يتعرض له أي طفل". كما تبيّن أن تلاميذ آخرين تعرضوا للعقوبة نفسها في اليوم ذاته.
-
أخبار متعلقة
-
أتمّ حفظ القرآن.. عائلة تركية تحتفل بابنها بطريقة مؤثرة (فيديو)
-
فيديو يثير الجدل.. محاولة سرقة تنتهي بسقوط مروع للص في مصر
-
مصر.. شاب يصفع مسناً وينهي حياته أمام ابنته لسبب صادم
-
شاهد زبد البحر يغطي بلدة أيرلندية بأكملها ويذهل السكان
-
غزال يشعل فوضى داخل مدرسة في أوهايو (فيديو)
-
مفاجأة فلكية مرعبة.. نجوم تتحول إلى "قتلة كواكب"
-
"رسالة وساعة" من تيتانيك في مزاد تاريخي ببريطانيا (صور)
-
في مشهد لافت.. الملك تشارلز يقود الترام احتفالاً بعيد ميلاده الـ77