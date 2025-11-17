الإثنين 2025-11-17 10:57 ص
 

وفاة طالبة بسبب العقاب المدرسي تثير الغضب في الهند

الإثنين، 17-11-2025 08:42 ص

الوكيل الإخباري-   توفيت التلميذة الهندية كاجال جوند، البالغة 12 عامًا، في مدينة فاسي بولاية ماهاراشترا، بعد تعرضها لعقاب بدني قاسٍ من معلمتها التي أجبرتها على أداء 100 تمرين جلوس وهي تحمل حقيبتها المدرسية بسبب تأخرها عن الحصة. الحادثة أثارت موجة غضب واسعة وجددت الجدل حول العقاب البدني في المدارس.

وبحسب تقارير ، شعرت كاجال بآلام شديدة في الظهر عقب العقاب، وتدهورت حالتها لاحقًا، ما استدعى نقلها إلى مستشفى ، حيث فارقت الحياة أثناء تلقي العلاج.


والد الطفلة حمّل المعلمة مسؤولية ما جرى، مؤكدًا أن هذا النوع من العقاب "لا يجب أن يتعرض له أي طفل". كما تبيّن أن تلاميذ آخرين تعرضوا للعقوبة نفسها في اليوم ذاته.

 

