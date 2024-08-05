وفاة طفل داخل سيارة بسبب أشعة الشمس في أمريكا

ويقول التقرير إن السائقة المراهقة هي إحدى الجيران لعائلة الطفل، حيث إن والدته أرسلته معها لتقوم بدورها بإيصاله إلى المنزل حيث كان الأب هناك.
ونسيت الجارة أن الطفل كان موجوداً في السيارة حتى تلقت مكالمة هاتفية من الأب بحدود الساعة الثامنة مساءً، وعندها تذكرت أنها نسيت الطفل في السيارة فهرعت هي والأب فوراً إلى المكان، حيث كان الطفل موجوداً في المقعد الخلفي ومتوفياً.
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