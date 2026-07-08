الأربعاء 2026-07-08 05:31 م

وفاة فتاة مصرية دهسًا في القاهرة أثناء توجهها إلى عملها

يصضثي
تعبيرية
 
الأربعاء، 08-07-2026 02:27 م
الوكيل الإخباري-   لقيت فتاة مصرية تُدعى سمر مصرعها إثر تعرضها للدهس في منطقة الشروق شرق القاهرة، بعدما صدمها سائق متهور أثناء عبورها الطريق، ثم لاذ بالفرار.اضافة اعلان


وبحسب زملائها، كانت سمر متوجهة إلى مقر عملها في أحد مراكز التجميل يوم عيد ميلادها للحصول على راتبها، قبل وقوع الحادث الذي تسبب في إصابات بالغة، من بينها بتر إحدى ساقيها بسبب قوة الاصطدام.

ونُقلت سمر إلى مستشفى الشروق العام، حيث حاول الفريق الطبي إنقاذها، لكن إصاباتها الخطيرة أدت إلى وفاتها. وتواصل الجهات المختصة التحقيق للبحث عن السائق المتسبب بالحادث.
 
 


gnews

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