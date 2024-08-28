ولد في عام مشؤوم.. أكبر معمر في العالم يحتفل بعيده الـ112

الوكيل الإخباري- احتفل أكبر رجل معمر في العالم ببلوغه سن الـ 112 عامًا في دار رعاية بساوثبورت، في مدينة ميرسيسايد بالمملكة المتحدة.

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وُلد جون تينيسوود في ليفربول يوم 26 أغسطس 1912، وهو العام الذي غرقت فيه سفينة "تايتانيك"، وأصبح أكبر رجل معمر بالعالم في أبريل، مؤكدًا أن سر طول عمره هو "مجرد حظ".



وعندما سُئل عن شعوره ببلوغه 112 عامًا، قال لموسوعة "غينيس" للأرقام القياسية: "بصراحة، لا يوجد فرق. لا أشعر بهذا العمر، ولا أشعر بالإثارة تجاهه. وربما لهذا السبب وصلت إلى هذا العمر".



مضيفًا: "أتعامل مع الأمر ببساطة كما يتعامل أي شخص آخر، ولا أعرف على الإطلاق لماذا عشت كل هذه المدة. ولا أستطيع أن أفكر في أي أسرار خاصة. كنت نشيطًا للغاية عندما كنت صغيرًا، وكنت أمشي كثيرًا".



وعن أكبر اختلاف في العالم على مدار حياته، قال: "في رأيي، لم يكن العالم أفضل، أو ربما لم يكن أفضل على الإطلاق، مما كان عليه آنذاك. ربما كان أفضل في بعض الأماكن، لكنه أسوأ في أماكن أخرى".

وأضاف: "إما أن تعيش طويلاً أو تعيش قصيرًا، ولا يمكنك فعل الكثير حيال ذلك".



ويقول تينيسوود إنه لا يتبع أي نظام غذائي معين، باستثناء تناول حصة من السمك والبطاطس المقلية كل يوم جمعة، مضيفًا: "آكل ما يقدمونه لي، كما يفعل الجميع".



ومنذ بلوغه عامه المائة في عام 2012، كان يتلقى بطاقة تهنئة بعيد ميلاده كل عام من الملكة الراحلة إليزابيث، التي كانت أصغر منه بنحو 14 عامًا.



وكان أكبر رجل معمر على الإطلاق هو الياباني جيرويمون كيمورا الذي عاش حتى بلغ 116 عامًا و54 يومًا، وتوفي في عام 2013.



أما أكبر امرأة على قيد الحياة في العالم، فهي اليابانية توميكو إيتوكا البالغة من العمر 116 عامًا.

RT