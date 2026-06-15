الإثنين 2026-06-15 02:03 م

100 مسمار داخل معدته في مصر.. وأطباء يحققون إنجازاً طبياً استثنائياً

قبلصقث
مسامير حديدية
 
الإثنين، 15-06-2026 09:49 ص

الوكيل الإخباري-   تمكّن أطباء في مستشفيات جامعة بني سويف بمصر من إنقاذ حياة مريض بعد استخراج نحو 100 مسمار وقطع حديدية من معدته باستخدام منظار المعدة المتقدم، دون الحاجة إلى تدخل جراحي.

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وأكدت إدارة الجامعة أن العملية نجحت بفضل استخدام تقنيات المناظير الحديثة، ما ساعد على تجنب مخاطر الجراحة المفتوحة ومضاعفاتها.


وأوضح الأطباء أن الفريق الطبي تمكن من استخراج الأجسام المعدنية الحادة بدقة، من دون التسبب في أي إصابات بالمريء أو المعدة.


وأشار مسؤولو المستشفى إلى أن الحالة الصحية للمريض استقرت بالكامل بعد العملية، بفضل التعاون بين فرق الباطنة والتخدير والمناظير.

 

 

 
 


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