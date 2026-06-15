100 مسمار داخل معدته في مصر.. وأطباء يحققون إنجازاً طبياً استثنائياً

الوكيل الإخباري- تمكّن أطباء في مستشفيات جامعة بني سويف بمصر من إنقاذ حياة مريض بعد استخراج نحو 100 مسمار وقطع حديدية من معدته باستخدام منظار المعدة المتقدم، دون الحاجة إلى تدخل جراحي.

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وأكدت إدارة الجامعة أن العملية نجحت بفضل استخدام تقنيات المناظير الحديثة، ما ساعد على تجنب مخاطر الجراحة المفتوحة ومضاعفاتها.



وأوضح الأطباء أن الفريق الطبي تمكن من استخراج الأجسام المعدنية الحادة بدقة، من دون التسبب في أي إصابات بالمريء أو المعدة.