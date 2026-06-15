100 مسمار داخل معدته في مصر.. وأطباء يحققون إنجازاً طبياً استثنائياً

وأكدت إدارة الجامعة أن العملية نجحت بفضل استخدام تقنيات المناظير الحديثة، ما ساعد على تجنب مخاطر الجراحة المفتوحة ومضاعفاتها.
وأوضح الأطباء أن الفريق الطبي تمكن من استخراج الأجسام المعدنية الحادة بدقة، من دون التسبب في أي إصابات بالمريء أو المعدة.
وأشار مسؤولو المستشفى إلى أن الحالة الصحية للمريض استقرت بالكامل بعد العملية، بفضل التعاون بين فرق الباطنة والتخدير والمناظير.
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