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24 ساعة تفصلنا عن جوائز نوبل لعام 2024

تعبيرية
تعبيرية
الأحد، 06-10-2024 09:09 ص

الوكيل الإخباري-   تترقب الأوساط العلمية والثقافية في جميع أنحاء العالم إعلان جائزة نوبل لعام 2024، حيث يتبقى 24 ساعة على بداية هذا الحدث العالمي، الذي سيتم فيه الكشف عن الفائزين ظهر يوم غد الإثنين، 7 أكتوبر الجاري. وسيُعلن أولاً عن جائزة نوبل في الطب أو الفسيولوجيا.

وسيُعلن يوم الثلاثاء عن الفائز بجائزة نوبل في الفيزياء، بينما سيتم الكشف عن اسم الفائز بجائزة نوبل في الكيمياء يوم الأربعاء.

ويوم الخميس، سيتم الإعلان عن الفائز بجائزة نوبل في الأدب، تليه جائزة نوبل في السلام يوم الجمعة. أما يوم الإثنين، 14 أكتوبر الجاري، فسيُعلن عن الفائز بجائزة نوبل في العلوم الاقتصادية.

وتمت تسمية جوائز نوبل على اسم "ألفريد نوبل"، المخترع والمهندس والعالم وفاعل الخير السويدي، وتكرّم الجائزة الأفراد من جميع أنحاء العالم تقديراً لإنجازاتهم الاستثنائية في مجالات: الفيزياء والكيمياء وعلم وظائف الأعضاء أو الطب والأدب والسلام.

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