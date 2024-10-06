24 ساعة تفصلنا عن جوائز نوبل لعام 2024

وسيُعلن يوم الثلاثاء عن الفائز بجائزة نوبل في الفيزياء، بينما سيتم الكشف عن اسم الفائز بجائزة نوبل في الكيمياء يوم الأربعاء.
ويوم الخميس، سيتم الإعلان عن الفائز بجائزة نوبل في الأدب، تليه جائزة نوبل في السلام يوم الجمعة. أما يوم الإثنين، 14 أكتوبر الجاري، فسيُعلن عن الفائز بجائزة نوبل في العلوم الاقتصادية.
وتمت تسمية جوائز نوبل على اسم "ألفريد نوبل"، المخترع والمهندس والعالم وفاعل الخير السويدي، وتكرّم الجائزة الأفراد من جميع أنحاء العالم تقديراً لإنجازاتهم الاستثنائية في مجالات: الفيزياء والكيمياء وعلم وظائف الأعضاء أو الطب والأدب والسلام.
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