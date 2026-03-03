30 ثانية من الرعب.. أسد يهاجم طفلة داخل حديقة حيوانات في الصين

ووقع الحادث عندما اصطحب أحد حراس الحديقة الطفلة إلى منطقة مخصصة لإطعام اللبؤة، رغم صغر سنها وعدم أهليتها للمشاركة في مثل هذه التجارب.
وبحسب ما أوردت صحيفة Daily Mail، أظهرت لقطات متداولة لحظة دفع الأسد مخلبه عبر فجوة في القفص وإمساكه بملابس الطفلة وسحب ساقها نحوه، ما أثار حالة من الذعر في المكان.
وتدخل الحارس سريعًا محاولًا تخليصها، مستخدمًا قضيبًا معدنيًا لإجبار الحيوان على الإفراج عنها، قبل أن يتمكن بعد نحو 30 ثانية من سحبها بعيدًا.
وأفادت تقارير محلية أنه تم نقل الطفلة إلى المستشفى لإجراء الفحوصات، حيث تبين إصابتها بخدوش طفيفة في ساقها، وغادرت لاحقًا بعد تلقي لقاح داء الكلب برفقة والديها، اللذين لم يحمّلا الحديقة مسؤولية ما حدث.
من جهتها، أوقفت إدارة الحديقة الحارس المسؤول عن إدخال الطفلة إلى الحظيرة، وأغلقت الحديقة مؤقتًا لمراجعة إجراءات السلامة الخاصة بالأنشطة التفاعلية مع الحيوانات.
ورجّح موظفون أن الهجوم وقع بعدما لاحظت اللبؤة وجود اللحم في يد الطفلة، ما أعاد الجدل حول سلامة مشاركة الأطفال في مثل هذه التجارب داخل حدائق الحيوانات.
