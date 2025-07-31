4 شباب يفقدون حياتهم في سباق دراجات خطير في مصر

الوكيل الإخباري- لقي أربعة شباب مصرعهم وأصيب آخر في حادث تصادم بين ثلاث دراجات نارية على طريق دكرنس – ميت الخولي، التابعة لمركز منية النصر بمحافظة الدقهلية شمال مصر، أثناء قيامهم بتنظيم سباق غير قانوني.

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فور وقوع الحادث، انتقل ضباط مباحث المركز إلى المكان، وتبيّن أن الحادث أسفر عن إصابة الشاب قاسم وليد جمعة أحمد (19 عامًا)، يعمل في مجال الجبس، ويقيم في عزبة أشمون التابعة لمركز دكرنس، حيث أصيب بـكسر مفتوح في القدم واليد اليمنى، إضافة إلى جروح متفرقة، وتم نقله أولًا إلى مستشفى منية النصر، ثم حُوّل إلى مستشفى الطوارئ بالمنصورة لمتابعة حالته.



تم نقل جثامين الضحايا إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة، التي بدأت التحقيق في الواقعة، فيما تم تحرير محضر رسمي بالحادث.