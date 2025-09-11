الخميس 2025-09-11 11:55 ص
 

5 أخطاء شائعة في الغسيل قد تفسد ملابسك

بر
تعبيرية
 
الخميس، 11-09-2025 10:26 ص

الوكيل الإخباري-   رغم أن الغسيل يبدو مهمة بسيطة، إلا أن خلط أنواع معينة من الملابس في الغسالة قد يؤدي إلى تلفها. إليك أبرز القواعد التي ينصح بها الخبراء لتجنب المفاجآت غير السارّة، بحسب تقرير موقع Real Simple:

اضافة اعلان


المناشف مع الملابس الحساسة
المناشف ثقيلة وخشنة، ويمكن أن تضر بالأقمشة الناعمة مثل الكشمير أو تتشابك مع حمالات الصدر. الأفضل غسلها بشكل منفصل أو وضع القطع الحساسة في كيس شبكي واقٍ.
المناشف مع أغطية السرير
رغم أنه يبدو عمليًا، فإن غسل المناشف مع الأغطية يؤدي إلى التفاف الأغطية حول المناشف، مما يعوق الغسيل والتجفيف ويترك بعض الأجزاء متسخة أو رطبة.
الملابس الجديدة مع القديمة
الملابس الجديدة، خصوصاً الداكنة والزاهية، غالبًا ما تفرز صبغتها في أولى الغسلات. غسلها مع قطع قديمة قد يسبب بقعاً وتلطيخاً، لذا يُفضل غسلها وحدها في البداية.
الملابس الداخلية
نظرًا لحساسيتها، يجب غسلها يدويًا أو باستخدام دورة لطيفة داخل كيس حماية، بعيدًا عن الملابس الثقيلة التي قد تتلفها أو تفقدها مرونتها.
الجينز والملابس الحساسة
الجينز قماش ثقيل وخشن، وقد يتلف الأقمشة الأخف عند احتكاكه بها. يُنصح بغسله مع ملابس مشابهة له في المتانة، وتجنب غسله المتكرر للحفاظ على لونه وشكله.
الأقمشة الطبيعية مع الصناعية
الأقمشة القطنية والكتانية تمتص الماء أكثر، فيما تجف الصناعية كالبوليستر أسرع. خلطهما يؤثر على جودة التنظيف وكفاءة التجفيف.


🔹 نصيحة أخيرة: فرز الملابس حسب الوزن، اللون، والنوع قبل الغسيل هو خطوة بسيطة لكنها تحمي ملابسك وتُطيل عمرها.

 

 

الشرق الاوسط 

 
 
gnews

أحدث الأخبار

الضمان الاجتماعي تنفذ يوما تطوعيا بغابات جلعاد في البلقاء

أخبار محلية الضمان الاجتماعي تنفذ يوما تطوعيا بغابات جلعاد في البلقاء

أصدرت دائرة الإحصاءات العامة تقريرها الشهري حول الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك (التضخم)، والذي رصد ارتفاعًا بنسبة 1.86% للأشهر الثمانية الأولى من عام 2025 مقارنةً مع نفس الفترة من عام 2024. أما

فلسطين جيش الاحتلال يعلن اعتزامه استهداف المزيد من الأبراج

154

منوعات كم يبلغ العمر الافتراضي لإطارات سيارتك؟ ومتى ينبغي تغييرها؟

وزارة المياه والري

أخبار محلية الأردن يتلقى دعوة سعودية للانضمام إلى المنظمة العالمية للمياه

لاقتحام باحات المسجد الأقصى المبارك

فلسطين مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى

مصاغ ذهبي

اقتصاد محلي انخفاض ملحوظ على أسعار الذهب في الأردن الخميس

ضبط ما يزيد عن 13100 كروز دخان وكميات كبيرة من السجائر الإلكترونية والمعسل

أخبار محلية ضبط ما يزيد عن 13100 كروز دخان وكميات كبيرة من السجائر الإلكترونية والمعسل

علم تركيا

عربي ودولي النيابة التركية تصادر 121 شركة وتوقف مدراء في قضايا احتيال واسعة



 
 





الأكثر مشاهدة