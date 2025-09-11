5 أخطاء شائعة في الغسيل قد تفسد ملابسك

المناشف مع الملابس الحساسة
المناشف ثقيلة وخشنة، ويمكن أن تضر بالأقمشة الناعمة مثل الكشمير أو تتشابك مع حمالات الصدر. الأفضل غسلها بشكل منفصل أو وضع القطع الحساسة في كيس شبكي واقٍ.
المناشف مع أغطية السرير
رغم أنه يبدو عمليًا، فإن غسل المناشف مع الأغطية يؤدي إلى التفاف الأغطية حول المناشف، مما يعوق الغسيل والتجفيف ويترك بعض الأجزاء متسخة أو رطبة.
الملابس الجديدة مع القديمة
الملابس الجديدة، خصوصاً الداكنة والزاهية، غالبًا ما تفرز صبغتها في أولى الغسلات. غسلها مع قطع قديمة قد يسبب بقعاً وتلطيخاً، لذا يُفضل غسلها وحدها في البداية.
الملابس الداخلية
نظرًا لحساسيتها، يجب غسلها يدويًا أو باستخدام دورة لطيفة داخل كيس حماية، بعيدًا عن الملابس الثقيلة التي قد تتلفها أو تفقدها مرونتها.
الجينز والملابس الحساسة
الجينز قماش ثقيل وخشن، وقد يتلف الأقمشة الأخف عند احتكاكه بها. يُنصح بغسله مع ملابس مشابهة له في المتانة، وتجنب غسله المتكرر للحفاظ على لونه وشكله.
الأقمشة الطبيعية مع الصناعية
الأقمشة القطنية والكتانية تمتص الماء أكثر، فيما تجف الصناعية كالبوليستر أسرع. خلطهما يؤثر على جودة التنظيف وكفاءة التجفيف.
🔹 نصيحة أخيرة: فرز الملابس حسب الوزن، اللون، والنوع قبل الغسيل هو خطوة بسيطة لكنها تحمي ملابسك وتُطيل عمرها.
