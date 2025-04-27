5 أشياء يجب تجنب غسلها بالماء الساخن

الوكيل الإخباري- تعتبر العناية بالغسيل جزءًا أساسيًا من الحفاظ على الملابس بشكل جيد. ولكن، على الرغم من الاعتقاد السائد بأن الماء الساخن هو الأفضل للحصول على غسيل نظيف، إلا أن هناك أنواعًا من الملابس التي قد تتضرر من الغسيل بالماء الساخن. إليك 5 أنواع يجب تجنب غسلها بالماء الساخن:

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الملابس الداكنة

غسل الملابس الداكنة بالماء الساخن قد يؤدي إلى تلاشي الألوان مع مرور الوقت. يُفضل غسل الملابس السوداء أو الملونة الداكنة بالماء البارد للحفاظ على لونها.

الملابس الحساسة

مثل الحرير والصوف والدانتيل، فهي تحتاج إلى غسيل بالماء البارد باستخدام دورة لطيفة لتجنب الانكماش أو التمزق.

الملابس الرياضية

الملابس الرياضية تحتوي على أقمشة مطاطية قد تتلف بسبب الماء الساخن. ينصح بغسلها بالماء البارد للحفاظ على مرونتها.

إزالة بقع الدم

غسل بقع الدم بالماء الساخن يؤدي إلى تثبيتها. يُفضل شطفها بالماء البارد أولاً ثم معالجة البقعة قبل الغسيل.

الأقمشة ذات تعليمات العناية الخاصة

إذا كانت ملابسك تحمل تعليمات تحذر من استخدام الماء الساخن، يجب عليك الالتزام بها لتجنب الضرر.

نصائح للغسيل السليم:

استخدم المنظفات المناسبة لكل نوع من الأقمشة.

اتبع تعليمات العناية على الملابس لضمان أفضل النتائج.

في بعض الحالات، مثل الأغطية والمناشف والملابس البيضاء، يفضل استخدام الماء الساخن لتنظيفها وتعقيمها بشكل أفضل.



باختيار الطريقة الصحيحة للغسيل، يمكنك الحفاظ على جمال وجودة ملابسك لفترة أطول.