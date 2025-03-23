5 خطوات فعّالة لتنظيف المساحة الخارجية استعدادا للربيع

الوكيل الإخباري- مع قدوم فصل الربيع، يتطلع الجميع للاستمتاع بالهواء الطلق والطقس المعتدل في الحدائق أو على الشرفات. لكن بعد فصل الشتاء، يصبح من الضروري تنظيف المساحات الخارجية لتستقبل الموسم الجديد بأجواء منعشة. إليك خمس نصائح ذهبية لتنظيف المساحة الخارجية استعدادًا للربيع، كما أوصى بها خبراء thespruce:

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تنظيف المزاريب المسدودة

تبدأ عملية التنظيف من الأعلى إلى الأسفل، حيث تتراكم الأوراق والأغصان في المزاريب خلال فصل الشتاء. استخدم قفازات ومجرفة خاصة لإزالة المخلفات، وتأكد من تنظيف أنابيب التصريف أيضًا. إذا كنت لا تفضل استخدام السلم، يمكن استخدام منفاخ الأوراق أو مكنسة كهربائية خاصة لتنظيف المزاريب.



إزالة المخلفات

بعد تنظيف المزاريب، انتقل إلى تنظيف الأرضيات والممرات من الأوراق المبللة والأوساخ المتراكمة. استخدم منفاخ الأوراق لتجميع المخلفات في زاوية واحدة ثم جمعها في أكياس القمامة، مما يسهل عملية التنظيف العميق لاحقًا.



الغسيل بالضغط

يمكن استخدام الغسيل بالضغط لتنظيف الأسطح الخارجية مثل الأرضيات الخشبية والمركبة والوسائد الخارجية. ولكن يجب الحذر في استخدام هذه الطريقة لتجنب إتلاف المواد. ابدأ بضغط منخفض واحتفظ بمسافة آمنة بين فوهة الغسيل والسطح المستهدف.



مكافحة العفن والفطريات

تتكاثر الطحالب والعفن في الأماكن الرطبة، لذا من المهم فحص الأثاث الخارجي والأرضيات بحثًا عن هذه المشكلات. استخدم خليطًا من الماء ومبيض الأكسجين أو الخل الأبيض لإزالة العفن والفطريات. اترك المحلول لبضع دقائق قبل الفرك والشطف.



تنظيف الأثاث الخارجي

يحتاج الأثاث الخارجي إلى تنظيف عميق بعد فصل الشتاء. استخدم الماء الدافئ والصابون لتنظيف الأثاث، مع التركيز على المناطق التي تتراكم فيها الأوساخ. بالنسبة للأثاث المنجد، يمكن استخدام مكنسة كهربائية لإزالة الأوساخ السطحية، ثم استخدم البخار لقتل الجراثيم والفطريات.