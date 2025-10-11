5 طرق لمعرفة الرمان الناضج من الشكل الخارجي للثمرة

الوكيل الإخباري- الرمان من ألذ الفواكه وأكثرها فائدة، لكن اختيار ثمرة ناضجة ومليئة بالعصارة قد يكون محيّرًا. لحسن الحظ، هناك 5 حيل بسيطة تساعدك على اختيار الرمان المثالي بمجرد النظر واللمس، كما أورد موقع Times of India:

اضافة اعلان



- اختر الأثقل وزنًا

الرمانة الجيدة تكون أثقل مما تبدو عليه، لأن الحبوب بداخلها ممتلئة بالعصير. قارن بين ثمار متقاربة في الحجم، واختر الأثقل.

- الجوانب المسطحة أفضل

الثمرة الناضجة تميل إلى أن تكون مفلطحة قليلاً أو بزوايا، بسبب امتلاء الحبوب وضغطها على القشرة. الشكل الدائري تمامًا قد يدل على نقص في النضج.

- ابحث عن اللون العميق

اللون الأحمر الداكن أو الياقوتي الغني والمتناسق يشير إلى ارتفاع نسبة السكر والعصارة. تجنب القشرة الفاتحة أو الباهتة.

- القشرة الخشنة علامة جيدة

قشرة الرمان الناضج تكون صلبة وخشنة قليلاً، وليست ناعمة أو لامعة. الشقوق الصغيرة طبيعية وتدل على امتلاء الثمرة، طالما لا يوجد عفن أو بقع.

- جرّب "النقرة المعدنية"

انقر على الثمرة. إذا سمعت صوتًا معدنيًا أجوفًا، فهي غالبًا مليئة بالعصير. الصوت المكتوم أو الباهت يعني أنها جافة أو قديمة.



باتباع هذه الخطوات البسيطة، يمكنك الاستمتاع برمان حلو ومليء بالعصارة في كل مرة.