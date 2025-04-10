5 نصائح بسيطة للعناية بالنباتات في فصل الربيع

الوكيل الإخباري- العناية بالنباتات لا تضيف لمسة جمالية فحسب، بل تحسن المزاج وتقليل التوتر. إذا كنتِ مبتدئة وتودين البدء بالعناية بالنباتات، إليكِ بعض الخطوات الأساسية التي تساعدكِ على النجاح:

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- اختيار المكان المناسب: ضعي نباتاتك في أماكن تقضين فيها وقتًا طويلاً وركزي على مستوى الضوء في المكان. بعض النباتات تحتاج إلى ضوء شمس مباشر، بينما يحتاج البعض الآخر إلى إضاءة منخفضة.

- استلهمي من الطبيعة: إذا كنتِ تخططين لزراعة نباتات خارجية، راقبي النباتات في الحي المحلي واختاري الأنواع التي تنمو بشكل جيد في مناخك.

- ضبط مواعيد الري: انتبهي لاحتياجات الري. بعض النباتات مثل الصبار تتحمل الجفاف، بينما تتطلب أخرى ريًا منتظمًا. حددِ مواعيد للري لضمان عدم الإغراق أو نسيان الري.

- ابدئي بنباتات سهلة العناية: اختاري نباتات مثل "البوثوس" و"نبات الثعبان" التي تتكيف مع الظروف المختلفة وتتحمل الإضاءة الضعيفة وعدم انتظام الري.

- فحص التربة بشكل دوري: اختبري التربة وتحققِ من جودة التربة وحموضتها. أضيفي المواد العضوية والسماد لتحسينها إذا لزم الأمر.