5 نصائح بسيطة للعناية بالنباتات في فصل الربيع

- اختيار المكان المناسب: ضعي نباتاتك في أماكن تقضين فيها وقتًا طويلاً وركزي على مستوى الضوء في المكان. بعض النباتات تحتاج إلى ضوء شمس مباشر، بينما يحتاج البعض الآخر إلى إضاءة منخفضة.
- ابدئي بنباتات سهلة العناية: اختاري نباتات مثل "البوثوس" و"نبات الثعبان" التي تتكيف مع الظروف المختلفة وتتحمل الإضاءة الضعيفة وعدم انتظام الري.
- فحص التربة بشكل دوري: اختبري التربة وتحققِ من جودة التربة وحموضتها. أضيفي المواد العضوية والسماد لتحسينها إذا لزم الأمر.
ابدئي بتطبيق هذه الخطوات لتحويل منزلك إلى مساحة خضراء مفعمة بالحياة!
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