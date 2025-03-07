7 متهمين في وفاة مارادونا يواجهون عقوبة السجن 25 عامًا

ومن المقرر أن يدلي أكثر من 100 شاهد، بينهم أفراد من عائلة مارادونا وأطباء اعتنوا بنجم نابولي الإيطالي السابق على مر السنين، بشهادتهم خلال محاكمة على مدى 4 أشهر تنطلق الثلاثاء في سان إيسيدرو إحدى ضواحي العاصمة بوينس آيرس.
وبحال إدانتهم، يواجه المتهمون السبعة عقوبة السجن بين 8 و25 سنة.
توفي مارادونا في 25 نوفمبر/تشرين الثاني 2020 عن 60 عامًا، حينما كان يتعافى من جراحة في دماغه إثر جلطة دموية، بعد عقود من صراعه مع الإدمان .
وُوجد ميتًا في سريره بمنزل مستأجر في حي تيغري الراقي شمال العاصمة، إثر خروجه من المستشفى بعد أسبوعين من الجراحة. وتبين أنه توفي إثر نوبة قلبية. وقال الممرض الليلي إنه لاحظ "علامات تحذيرية" لكن "تلقيت الأوامر بعدم إيقاظه".
وسيمثل أمام المحكمة الأسبوع المقبل كل من جراح الأعصاب ليوبولدو لوكي، الطبيبة النفسية أغوستينا كوساتشوف، المعالج النفسي كارلوس دياس، المنسقة الطبية نانسي فورليني، منسق الممرضين ماريانو بيروني، الطبيب بيدرو بابلو دي سبانيا والممرض ريكاردو ألميرو.
الجزيرة
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