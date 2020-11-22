الأحد 22-11-2020
الوكيل الاخباري

وفيات الأحد 22/11/2020

إعلان صادر عن الجيش العربي

أعمال قمة العشرين مستمرة لليوم الثاني

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ارتفاع طفيف على الحرارة

68 وفاة بكورونا في تونس و10 بلبنان

الحكومة ستدرس تأجيل أقساط البنوك قبل نهاية الشهر

السفارة الأردنية في طوكيو تقيم معرض صور للاجئين السوريين في الأردن

أوكرانيا تسجل 210 وفيات و14580 إصابة بكورونا

الجزائر: 19 وفاة و1019 إصابة جديدة بكورونا

الأحد، 22-11-2020 09:24 ص

وفيات الأحد 22/11/2020

وفيات


احمد عبدالجبار عليان الطـيراوي

 

فواز عيسى احمد الخليف المناصــير

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دوريس اسكندر نقــولا سابا


مشيل عيــادة حجــازين

لميهه مشاق طاطم اومت

عـــوض سعود القروط الصقور

زيد سالم محمد القضاة

 

ليث باسم جريس فراج

ماجد سليمان عبيد مسلم

سليمان إرشيد سالم تهتموني

أحمد حسام الدين شويكه

 

محمد خالد أبو سنينه


سلمان عبدالرحمن شتيات


فاطـــمة حمادة مصطفى الترزي

محمد درويـش الزعبي

علي عطوه سليمان الطوره

هدى حمد الكساسبه

سارة يوسف سالم ابو عــواد

 

فؤاد مناور شطناوي


عيشة يوسف موسى المومــني

محمد مصلــح احمد الكلوب

أحمد يوسف الصبح بنــي سلمان

شوقي مصطفى الحاج حسين السلوادي

 

" إنّا لله وإنّا إليه راجعون "

 

 


 




 

 


 

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