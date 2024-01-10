الأربعاء 10-01-2024
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15 شهيدا بغارة الاحتلال على شقة سكنية غرب رفح

الأربعاء، 10-01-2024 06:10 ص

وفيات الأربعاء 10/ 1/ 2024

انا لله وانا اليه راجعون-01


فارس محمد وليد عنبتاوي
أحمد جبر ابوعيش
منيرة إسماعيل الحنطي


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احلام نعيم السبع
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جميل جمال سكر
سارة عبدالسلام عبدربه الزيدانين
سامية ( سمية ) سليم سالم حبش
خيرية عبداللطيف نائل الشلبي


داوود عطية حسن عبده
مفلح علي حسين مفلح الشبلي
محمد فليح محمد البصيلات المناصير


عدنان يوسف نوفل
مهند فوزي رشيد حيمور
علي منصور الرمحي
سمير موسى محمد غالي


جميلة عودة الله حمد الحنايفة
حسن الصبري خضير الخواجا
 عمر زعل خليل الهلول 
 امنه احمد موسى حماد عوينة 
 ثامر سلمان عارف الزيود 


انا لله و انا اليه راجعون


 




 

 


 

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