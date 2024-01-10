وفيات الأربعاء 10/ 1/ 2024

فارس محمد وليد عنبتاوي
أحمد جبر ابوعيش
منيرة إسماعيل الحنطي
عدنان عبد السلام عواد
احمد عبد عثمان يوسف صالح
احلام نعيم السبع
ميادة محمد عدنان مملوك
حسن عبد سعيد صالح
جميل جمال سكر
سارة عبدالسلام عبدربه الزيدانين
سامية ( سمية ) سليم سالم حبش
خيرية عبداللطيف نائل الشلبي
داوود عطية حسن عبده
مفلح علي حسين مفلح الشبلي
محمد فليح محمد البصيلات المناصير
عدنان يوسف نوفل
مهند فوزي رشيد حيمور
علي منصور الرمحي
سمير موسى محمد غالي
جميلة عودة الله حمد الحنايفة
حسن الصبري خضير الخواجا
عمر زعل خليل الهلول
امنه احمد موسى حماد عوينة
ثامر سلمان عارف الزيود
انا لله و انا اليه راجعون