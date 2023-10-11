الأربعاء 11-10-2023
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الأربعاء، 11-10-2023 06:08 ص

وفيات الأربعاء 11/ 10/ 2023

انا لله وانا اليه راجعون-01


 لطفي محمود محمد السوطري 
 كليمانس عبد النور سالم دبور 
 رسمية عبدالفتاح الحوراني 
 محمود موسى حسن حمدان فروخ

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 ربحية علي عبد الجبار  البوريني 
 زهر علي حصوة 
 محمد وليد  امين صالح مرعي 


 عرفات نايف المعلواني 
 علا عبدالله برهوم 
 معين احمد محمد رباح دريع 


 ايلين قسطندي يعقوب الاسمر 
 سيف مشعل عبد النبي النهار 
 انطانيوس عيسى يعقوب سكس 
 رسمية يوسف سليمان عميش 


 ادرينيه داوود اكجيان 
 موسى شريف اسعد ابو الراغب 
 هيا أحمد عامر إسحاقات 
 جنى أحمد عايش سليمان الوحش 


 كمال عيسى عبد الجواد علي المناصرة 
 محمد عبدالله خطاب 
 محمد احمد رضوان الحجاحجة 


 باهر عارف هاشم 
 اكرم حسين محمود خليل 
 وسيم ميخائيل جميل حنانيا 


 نبيل احمد ابو زيدان القيسي 
 سلوى داود محمد بدر 

انا لله و انا اليه راجعون


 




 

 


 

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