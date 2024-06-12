الأربعاء 12-06-2024
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الأربعاء، 12-06-2024 05:59 ص

وفيات الأربعاء 12 / 6 / 2024

انا لله وانا اليه راجعون-01


روحية إسحق عثمان حجرات
احمد شفيق الشربجي
نعيمة عبد الجبار الخطيب
محمد صبري حسن ابوخلف

محمد زهدي ابراهيم عرنوساضافة اعلان

وجيهه طه محمود عمرو
سعيد ابراهيم الأيوبي
بطرس رينو نبيه رفول راحيل
نبيل اسكندر عيد النبر






فاطمه درويش محمود حوسه
ماجد يوسف ابو نصير
كمال محمد سليمان العبداللات
رجائي عيسى ميخائيل حتر


فايز يوسف شحادة ابونجم
خضرة داود النواورة
فضية عوض محمود عوض
تيسير مصطفى حسن الحوراني

مؤيد جمال حسين بدران
تغريد خلف مفضي قاقيش
سليم اسعد ناصر
 عدنان محمد عبدالله ذيب 


 علي عايد محمد الطوالب الزعبي 
محمد احمد الرمثاوي 
انا لله و انا اليه راجعون


 




 

 


 

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