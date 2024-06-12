وفيات الأربعاء 12 / 6 / 2024

روحية إسحق عثمان حجرات
احمد شفيق الشربجي
نعيمة عبد الجبار الخطيب
محمد صبري حسن ابوخلف
محمد زهدي ابراهيم عرنوساضافة اعلان
وجيهه طه محمود عمرو
سعيد ابراهيم الأيوبي
بطرس رينو نبيه رفول راحيل
نبيل اسكندر عيد النبر
فاطمه درويش محمود حوسه
ماجد يوسف ابو نصير
كمال محمد سليمان العبداللات
رجائي عيسى ميخائيل حتر
فايز يوسف شحادة ابونجم
خضرة داود النواورة
فضية عوض محمود عوض
تيسير مصطفى حسن الحوراني
مؤيد جمال حسين بدران
تغريد خلف مفضي قاقيش
سليم اسعد ناصر
عدنان محمد عبدالله ذيب
علي عايد محمد الطوالب الزعبي
محمد احمد الرمثاوي
انا لله و انا اليه راجعون