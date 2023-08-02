وفيات الأربعاء 2/ 8 / 2023

ناصر عبد الله أحمد درويش
معين اسماعيل شناعة
محمد ابراهيم عليوه
شهناز سرحان
فادي محمد نزال الدهامشة
عبد الفتاح ذيب العوضات
لولو مصلح نايف مصطفى الحمارشة
ريتا يعقوب موسى ربيع
مهدي أحمد شافع عبد الهادي
عمر سليم المحيسن
ليلى طنوس بولص قعوار
لانا عزت علي لبزو
عائشة احمد شحادة
تيسير عبيدالله نجم الخفاجي
احمد ابراهيم سليمان الاطرش
خضرة يوسف فاضل الجمالية
ناصر علي ذيب الغزاوي
علي محمد البرقاوي
ميسر محمد عبدالسلام الكلوب
اسماعيل حلمي السيد بطيبط
علي عودة التعمري
سليم ناصر سليم النمري
حربي اسماعيل خليل الحروب
يوسف عبدالله علي النعيمات
انا لله و انا اليه راجعون