الأربعاء 02-08-2023
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الأربعاء، 02-08-2023 06:50 ص

وفيات الأربعاء 2/ 8 / 2023

انا لله وانا اليه راجعون-01


ناصر عبد الله أحمد درويش
معين اسماعيل شناعة
محمد ابراهيم عليوه


شهناز سرحان
فادي محمد نزال الدهامشة
عبد الفتاح ذيب العوضات
لولو مصلح نايف مصطفى الحمارشة

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ريتا يعقوب موسى ربيع
مهدي أحمد شافع عبد الهادي
عمر سليم المحيسن
ليلى طنوس بولص قعوار


لانا عزت علي لبزو
عائشة احمد شحادة
تيسير عبيدالله نجم الخفاجي


احمد ابراهيم سليمان الاطرش
خضرة يوسف فاضل الجمالية
ناصر علي ذيب الغزاوي


علي محمد البرقاوي
ميسر محمد عبدالسلام الكلوب
اسماعيل حلمي السيد بطيبط
علي عودة التعمري


 سليم ناصر سليم النمري 
 حربي اسماعيل خليل الحروب 
 يوسف عبدالله علي النعيمات 

انا لله و انا اليه راجعون


 




 

 


 

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