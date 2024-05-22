الأربعاء 22-05-2024
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الأربعاء، 22-05-2024 06:04 ص

وفيات الأربعاء 22/ 5/ 2024

انا لله وانا اليه راجعون-01


منال زكي محمد عبد اللطيف
فريال جبر جريس اسعيد
سمير أمين جراح

سمير أحمد صالح الجبالي
فادي عماد الحلبياضافة اعلان

حسين عبد الحفيظ ابو سلوم
كوثر إسماعيل احمد محمد
ميسلون ابراهيم احمد حمدالله

زهير فايز فرح بطارسة
احمد عبدالرحمن المشاعلة العجارمة
صلاح علي مصطفى قاسم النجار
فاطمة محمد عبد المعطي يغمور
جزاع بخيت عليوي العايد الدعجة

غسان محمد الظاهر
مايا غسان نزال العرموطي
ليلى حسن محمد ابوشمله
عارف محمد مفلح الدبايبة
حمزة محمد الخفش

محمد عبدالهادي هنداوي
علي محمد سالم العويدي
نافز كامل راشد الهشلمون
انا لله و انا اليه راجعون 


 




 

 


 

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