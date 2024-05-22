وفيات الأربعاء 22/ 5/ 2024

منال زكي محمد عبد اللطيف
فريال جبر جريس اسعيد
سمير أمين جراح
سمير أحمد صالح الجبالي
فادي عماد الحلبياضافة اعلان
حسين عبد الحفيظ ابو سلوم
كوثر إسماعيل احمد محمد
ميسلون ابراهيم احمد حمدالله
زهير فايز فرح بطارسة
احمد عبدالرحمن المشاعلة العجارمة
صلاح علي مصطفى قاسم النجار
فاطمة محمد عبد المعطي يغمور
جزاع بخيت عليوي العايد الدعجة
غسان محمد الظاهر
مايا غسان نزال العرموطي
ليلى حسن محمد ابوشمله
عارف محمد مفلح الدبايبة
حمزة محمد الخفش
محمد عبدالهادي هنداوي
علي محمد سالم العويدي
نافز كامل راشد الهشلمون
انا لله و انا اليه راجعون