الأربعاء 24-04-2024
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الأربعاء، 24-04-2024 06:12 ص

وفيات الأربعاء 24/ 4/ 2024

انا لله وانا اليه راجعون-01


عبدالله مثاري النعيمات
عبدالله عبدالرحمن مصطفى القواسمي
حسام صبحي مسلماني
بلال محمد عبدالله الخطيباضافة اعلان

سعاد نايف النجاب

حسن يوسف دعوس العيشاوي
خالد محمود سالم العمايرة
فليحة مكازي الهدبان الدعجة
سالم يوسف سالم العداسي
نبيله أحمد مصطفى عوض

عويضة علي سليمان الربايعه
ناديا محمد علي القطاطشة
وليد تحسين باك الأسكر
ختام عبد الرؤوف الرمحي
نعمة مطلق المصري

بدريه وصفي مزيد العمله
محمد جميل موسى مفلح العبادي
علي فلاح عبيد سلامه التعمري
ايمن خلف سلمي الفقهاء
جميله سليمان أبو طبر

انا لله و انا اليه راجعون

 




 

 


 

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