وفيات الأربعاء 24/ 4/ 2024

عبدالله مثاري النعيمات
عبدالله عبدالرحمن مصطفى القواسمي
حسام صبحي مسلماني
بلال محمد عبدالله الخطيباضافة اعلان
سعاد نايف النجاب
حسن يوسف دعوس العيشاوي
خالد محمود سالم العمايرة
فليحة مكازي الهدبان الدعجة
سالم يوسف سالم العداسي
نبيله أحمد مصطفى عوض
عويضة علي سليمان الربايعه
ناديا محمد علي القطاطشة
وليد تحسين باك الأسكر
ختام عبد الرؤوف الرمحي
نعمة مطلق المصري
بدريه وصفي مزيد العمله
محمد جميل موسى مفلح العبادي
علي فلاح عبيد سلامه التعمري
ايمن خلف سلمي الفقهاء
جميله سليمان أبو طبر
انا لله و انا اليه راجعون