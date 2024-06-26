الأربعاء 26-06-2024
الوكيل الاخباري
 

وفيات الأربعاء 26/ 6/ 2024

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الأربعاء، 26-06-2024 06:05 ص

وفيات الأربعاء 26/ 6/ 2024

انا لله وانا اليه راجعون-01


بلال عبدالفتاح محمد الكايد ابوهزيم 
 عبدالله عبد سليمان النجداوي 
 امنه عبدالقادر البشتلي اضافة اعلان

امين حسن حموده الكنش 
 محمود ماجد حميدان 
 سليمان جلال شحاده 

 محمد حسن صبري زيد النبالي 
 جميلة محمد احمد عبدالعال 
 سلامة حنا سلامة الكرادشة 
 عبدالعزيز صالح عوض الله الياسوري 
 ابراهيم سالم محمد القريناوي 

 منتصر محمد علي الغرايبة 
 محمد خليل ابراهيم حمدان
 فاطمة عبدالفتاح الزعاترة 
عواد حسين فرحان الحسامي 
 احمد سليمان مناحي البنيان الدعجة
 زريفة نزال المومني 


 إبراهيم محمد ارشيد الجبور بني صخر 
 عائشه محمد احمد الخليف المناصير 
 سلوى أحمد إسماعيل بلوخ 


انا لله و انا اليه راجعون 

 




 

 


 

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