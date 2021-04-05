الإثنين 05-04-2021
الوكيل الاخباري
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أول تعليق روسي على أحداث الأردن

وفيات الإثنين 5/4/2021

اللوزي : عمل التكسي والسرفيس اثناء حظر التجول مدروس وقرار مرتقب لتعديل آلية العمل

أسعار الذهب الإثنين 5/4/2021

البنك الدولي: تسريع التطعيم ضد كورونا يحفز اقتصاد الأردن

وفاة المقدم الرواشدة بكورونا

تركيا تعتقل 10 ضباط متقاعدين بسبب بيان ينتقد مشروع قناة اسطنبول

برنامج الوكيل من التاسعة صباحاً ولغاية الحادية عشرة في شهر رمضان المبارك

انخفاض أسعار النفط عالميا

الهواري : عدم تكليف الكوادر بأعمال ليست من اختصاصهم

الإثنين، 05-04-2021 10:40 ص

وفيات الإثنين 5/4/2021

وفيات


رائد ياسين الرواشـــدة

عزالدين ادعيس المناصرة

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الين سليم الشعيني


غالب خليفة سليم المجالي

عبدالمجيد رضوان المنيزل ابورمان

غريس منصور زيدان الصويص

فاطمة محمد نجيب ابراهيم

ليلى عبدالعزيز بدوي المصري

إحسان محمود جبر الطيطي

فريد عبدالرؤوف سعيد أبوشمط

طاهر عادل طاهر السائح

يحيى عبدالله فندي القضاه


عودة مفلح الرمامنه

عائشة عبدالفتاح احمد عزام

ميلاد منير محمد العطيات

مضعان محمد خليل أبوصيام

ساكت عبدالله الصرايرة

كايد مفلح عبيدات

مريم علي يوسف الشطناوي

أحمد محمود سليمان القدسة

عوض حمود السيف الهندي المناصير

تغريد عثمان حسين سعادة

مصطفى خالد محمد خالد صافي

رشا رائد اسماعيل الياسوري

رياض محمد محمود الزبيدي

قاسم محمد سالم البواعنه

عاطف حسن البشيري

إبراهيم يوسف مقري الخطيب

جواهر عطيه محمود العورتاني

 

حصة عبدالله سلمان البحر العفيشات


محمد احمد كعوش

علي نزال بني سلمان

هند احمد العيد الخرابــشة

محمد عبدالعزيز محمد الشريـــف

خديجة عارف يوسف عثـــمان

صلاح محمد كنــــعان

صالح عبدالعزيز مسلم الطيب

عبدالله محمد عبدالحفيظ الشاذلي

ايمان عبدالمحسن الربابـــعة

 

مصطفى إبراهيم جرادات


سالم ابراهيم سالم البشايره

عبدالحافظ محمود عبدالحافظ

عبدالرزاق محمد الجعبري

أمين محمد التصلق

وائل محمد القيســـي

 

محمد سيفو عبدالقادر الجبالي


موسى حمزة العمرات

عبدالله صديق هلال آل خطاب

 

"إنّا لله وإنّا إليه راجعون"

 




 

 


 

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