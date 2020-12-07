وفيات الإثنين 7/12/2020

نعمات فرحان سعد سهــاونة

آمنة محمد الصالح الحياصات



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عدلة عبدالله ابو الشعر النمـــري



عايدة حليم منصور ابو رحمـــة



سليمان سالم الختوم الحجاحجة





يوسف فرحان الشبول



هــادي سليم طه ابو طــه



أديب خضر سليمان ذيــاب



حامد سليم طلفــاح



عايد خلف الشــورة



سعدي عبدالقادر حسن الحسنــات



محمد سالم خشاشــنة



جميل عيسى محيسن الديرباني



هلال حمدالله حسن ابوريشة



سامي موسى حماد العوضات



عريفة سعيد الشلبي صبيح



وسيلة هلال محمد عبدالجابر الـــوادي



بركات محمد سليمان الخرابشة



محمود حسين علي العمري



سميح علي الحراسيس



حمزة عيد الاخرس



يوسف فرحان الشبول



عبدالفتاح موسى ابورمـــان



محمد دسوقي محمود البابا

" إنّا لله وإنّا إليه راجعون "









