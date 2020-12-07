الإثنين 07-12-2020
الوكيل الاخباري

وزير التنمية يوضح للوكيل تفاصيل الدعم النقدي للفئات المستحقة - فيديو

وفيات الإثنين 7/12/2020

الزرقاء .. المستشفى الميداني العسكري يبدأ باستقبال مصابي كورونا

ترقب أمر دفاع جديد لتحسين أوضاع الأردنيين

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ارتفاع طفيف على الحرارة .. الإثنين

مدير مستشفى الامير حمزة للوكيل : لدينا 30 مريضا على أجهزة التنفس الصناعي

الملك يفاجئ الطبيب صلاح الدين الطرابشة بإتصال هاتفي

وزير التخطيط يكشف حجم المساعدات التي ستصل الأردن حتى نهاية 2020

كندا تتخطى حاجز 412 ألف إصابة بكورونا

الإثنين، 07-12-2020 08:51 ص

وفيات الإثنين 7/12/2020

وفيات


نعمات فرحان سعد سهــاونة

 

آمنة محمد الصالح الحياصات

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عدلة عبدالله ابو الشعر النمـــري

عايدة حليم منصور ابو رحمـــة

سليمان سالم الختوم الحجاحجة

يوسف فرحان الشبول


هــادي سليم طه ابو طــه

أديب خضر سليمان ذيــاب

حامد سليم طلفــاح

 

عايد خلف الشــورة


سعدي عبدالقادر حسن الحسنــات

محمد سالم خشاشــنة

جميل عيسى محيسن الديرباني

هلال حمدالله حسن ابوريشة

سامي موسى حماد العوضات

عريفة سعيد الشلبي صبيح

وسيلة هلال محمد عبدالجابر الـــوادي

بركات محمد سليمان الخرابشة

محمود حسين علي العمري

 

سميح علي الحراسيس


حمزة عيد الاخرس

يوسف فرحان الشبول

عبدالفتاح موسى ابورمـــان

محمد دسوقي محمود البابا

 

" إنّا لله وإنّا إليه راجعون "



 




 

 


 

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