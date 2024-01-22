وفيات الاثنين 22/ 1/ 2024

بادي عبد الحميد سعود المجالي
عبدالاله يعقوب قاحوش
داوود محمد أبو قلبين
ايمن زياد عبدالرحمن الرشدان
زهير محمد الفياض الضرغام الحياصات
رجا عبدالله معايعة
صخر يعقوب عواد السميرات
محمود جمال سمحان
جليله داوود المجلي الداوود
ناهد ابراهيم محمد وساس
اياد حمد الحسن
علي سليمان الخشاشنة
فداء حسن محمد محيسن
خميس محمد ابو حسونة
مريم سالم ورّاد الرحيّل
زياد فيصل الحسيني
شيخة عيسى مفضي سماوي
نبيل عبد الفتاح نوفل
حمدان ابراهيم مفلح العياصرة
ابراهيم مصطفى طرخان
خليل فوزي رضا أبو حسين الصراوي
بدويه مسعود صافي قطيفان
انا لله وانا اليه راجعون