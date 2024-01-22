الإثنين 22-01-2024
الوكيل الاخباري
 

كتائب القسام تستهدف دبابة ميركافا غرب خان يونس

وفيات الاثنين 22/ 1/ 2024

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الإثنين، 22-01-2024 05:56 ص

وفيات الاثنين 22/ 1/ 2024

انا لله وانا اليه راجعون-01


بادي عبد الحميد سعود المجالي
عبدالاله يعقوب قاحوش


داوود محمد أبو قلبين
ايمن زياد عبدالرحمن الرشدان

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زهير محمد الفياض الضرغام الحياصات
رجا عبدالله معايعة


صخر يعقوب عواد السميرات
محمود جمال سمحان
جليله داوود المجلي الداوود
ناهد ابراهيم محمد وساس


اياد حمد الحسن
علي سليمان الخشاشنة
فداء حسن محمد محيسن


خميس محمد ابو حسونة
مريم سالم ورّاد الرحيّل
زياد فيصل الحسيني
شيخة عيسى مفضي سماوي


نبيل عبد الفتاح نوفل
حمدان ابراهيم مفلح العياصرة
ابراهيم مصطفى طرخان


خليل فوزي رضا أبو حسين الصراوي
بدويه مسعود صافي قطيفان


انا لله وانا اليه راجعون


 




 

 


 

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