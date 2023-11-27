الإثنين 27-11-2023
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الإثنين، 27-11-2023 07:17 ص

وفيات الاثنين 27-11-2023

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محمود حامد حسين القضاه

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خليل صادق طرخان

محمد خليل نصر الله
علي شريف سليمان المومني

 




 

 


 

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