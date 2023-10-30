وفيات الاثنين 30/ 10/ 2023

مريم علي شجراوي
عائده جميل اسعد كرمول
نائل خضر اللومزي
يوسف انطوان يوسف حلاق امسيحي
دانيال عماد عواد سليمان حتر
أحمد فايز أبو لبدة
انتصار سليمان الفالح الهباشين العواملة
سميره محمد حسين ابو خضرة
أحمد مفلح هارون معتوق
امينة مقبول النعيمات
فايز حسين ابو حسان
سائرة شبلي
ابراهيم عبد الهادي خليل صافي
حُسن يوسف الحياري
حمدية فلاح الزغاتيت
حسن محمود الصباح الردايدة
انعام محمد عبد الله الغزاوي
ختمة خلف ابراهيم المرافي
فتحية ذيب سعيد حرزالله
ستاشكا يوجه إيفان مارس
طه عبد الغني حسين
قاسم محمد العباسي
علي صالح العمري
محمد عبدالله عياد
انا لله وانا اليه راجعون