الإثنين 30-10-2023
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مقتل جندي إسرائيلي وإصابة 3 إثر انقلاب دبابة

الإثنين، 30-10-2023 06:05 ص

وفيات الاثنين 30/ 10/ 2023

انا لله وانا اليه راجعون-01


 مريم علي شجراوي 
 عائده جميل اسعد كرمول 
 نائل خضر اللومزي 

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 يوسف انطوان يوسف حلاق امسيحي 
 دانيال عماد عواد سليمان حتر 
 أحمد فايز أبو لبدة 


 انتصار سليمان الفالح الهباشين العواملة 
 سميره محمد حسين ابو خضرة 
 أحمد مفلح هارون معتوق 


 امينة مقبول النعيمات 
 فايز حسين ابو حسان 
 سائرة شبلي 


 ابراهيم عبد الهادي خليل صافي 
 حُسن يوسف الحياري 
 حمدية فلاح الزغاتيت 


 حسن محمود الصباح الردايدة 
 انعام محمد عبد الله الغزاوي 
 ختمة خلف ابراهيم المرافي 


 فتحية ذيب سعيد حرزالله 
 ستاشكا يوجه إيفان مارس 
طه عبد الغني حسين


 قاسم محمد العباسي 
 علي صالح العمري 
 محمد عبدالله عياد 


انا لله وانا اليه راجعون 


 




 

 


 

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